México

Operativo ‘Estadio Seguro’ desplegará más de 4 mil policías por partido México vs Portugal

Equipos tecnológicos y ambulancias, resguardará tanto el perímetro como el interior de la sede deportiva

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Operativo seguridad Estadio Banorte vial partido México vs Portugal CDMX
Operativo de seguriad en el Estadio Banorte por partido de México vs Portugal (@OVIALCDMX/X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un amplio operativo de seguridad este sábado en las inmediaciones del Estadio Azteca, con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado a las 19:00 horas.

El dispositivo, denominado “Estadio Seguro”, contempla la participación de 4 mil 613 elementos policiales, así como recursos tecnológicos y de emergencia para garantizar la integridad de los asistentes.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el despliegue incluye dos drones de la Unidad Águila, un helicóptero del agrupamiento Cóndores, cuatro ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Estas acciones buscan reforzar la vigilancia tanto al interior como al exterior del inmueble, así como brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Seguridad adentro del estadio

En cuestión de días abrirán el Estadio Banorte para el juego México vs Portugal (X/ @guerrerochipres)
En cuestión de días abrirán el Estadio Banorte para el juego México vs Portugal (X/ @guerrerochipres)

Del total de efectivos, 2 mil policías auxiliares serán responsables de la seguridad interna del estadio, supervisando accesos, gradas, pasillos y la zona de cancha. Asimismo, se pondrá especial atención en prevenir la reventa de boletos, una práctica común en este tipo de eventos masivos.

En cuanto al operativo vial, la SSC informó que 800 agentes de Tránsito estarán encargados de agilizar la circulación y realizar cortes vehiculares en puntos estratégicos del sur de la capital.

Entre las vialidades que se verán afectadas se encuentran calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Acoxpa, Santa Úrsula y Viaducto Tlalpan. Los cierres, tanto parciales como totales, iniciarán a partir del mediodía y se mantendrán hasta que concluya el encuentro deportivo.

Operativo en el Zócalo

Operativo Seguridad corte vial Estadio Banorte CDMX partido México-Portugal
Operativo Seguridad corte vial Estadio Banorte CDMX partido México-Portugal (@OVIALCDMX/X)

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones y utilizar rutas alternas como División del Norte, avenida Insurgentes, Circuito Interior y Canal Nacional, con el fin de evitar congestionamientos y retrasos en sus traslados.

Además, se informó que el acceso vehicular a los estacionamientos del Estadio Azteca será limitado, por lo que se recomienda a los aficionados optar por el transporte público para llegar al recinto.

También se habilitarán puntos específicos para el descenso de usuarios de aplicaciones de transporte en las inmediaciones de Viaducto Tlalpan y Acoxpa.

De manera paralela, la SSC desplegará a 2 mil 855 policías en el Zócalo capitalino, donde se instalarán pantallas gigantes para la transmisión del partido. Se prevé una alta concentración de personas en la plancha del Centro Histórico, por lo que se reforzarán las labores de vigilancia, control de accesos y monitoreo constante.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes, tanto en el estadio como en el Zócalo, a seguir una serie de recomendaciones para garantizar una experiencia segura. Entre ellas destacan evitar portar objetos peligrosos, respetar las indicaciones del personal de seguridad, ubicar las salidas de emergencia y desalojar los espacios de forma ordenada al término del evento.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y utilizar herramientas digitales como la aplicación “Mi Policía”, que permite solicitar apoyo inmediato en caso de emergencia.

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