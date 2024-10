Afirman que Televisa estaría detrás de la ‘cancelación’ a Paola Rojas y su mezcal ‘Mixes’ acusado de apropiación cultural

Afirman que Televisa estaría detrás del ‘cancelamiento’ a Paola Rojas y su mezcal ‘Mixes’ acusado de apropiación cultural (Fotos: Televisa/Instagram/@paolarojas)

La polémica en torno al lanzamiento del mezcal Mixes por parte de la periodista Paola Rojas ha generado un intenso debate sobre la apropiación cultural en México. Ante el posicionamiento de las autoridades de del estado de Oaxaca y el de la misma periodista, ahora afirman en redes sociales que Televisa, la televisora donde laboraba la ex Neta Divinas, estaría detrás de la compaña de cancelamiento en su contra.

El mezcal, que lleva el nombre de una comunidad indígena, ha sido objeto de críticas tanto por líderes indígenas como por usuarios de redes sociales. Estos señalan que el uso del término “Mixe” en un producto comercial trivializa la identidad de la comunidad y la reduce a una estrategia de mercadotecnia, sin el consentimiento de los mixe.

La diputada Cruz Jiménez ha exigido la retirada del nombre de la marca y de cualquier campaña publicitaria asociada, además del cumplimiento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, fans de Paola Rojas y algunos periodistas aseguran que el trasfondo del cancelamiento masivo en su contra y de dicho producto se debe a una fuerte molestia de Televisa por haberlos dejado para iniciar una nueva carreta en Imagen Televisión.

Paola Rojas está en la mira tras el lanzamiento de su mezcal. (Captura de pantalla/Instagram)

El posicionamiento de Paola Rojas ante fuete polémica por su mezcal ‘Mixes’

La controversia en torno al mezcal “Mixes by Pao” ha generado una intensa discusión sobre la apropiación cultural en México. Paola Rojas, reconocida periodista, se encuentra en el centro de la polémica tras el lanzamiento de este producto, que ha sido criticado por utilizar el nombre de una comunidad indígena de Oaxaca.

La situación se intensificó cuando el pasado 27 de octubre, la página web del mezcal colapsó, mostrando un mensaje de que volvería pronto, en medio de la creciente controversia.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció el 28 de octubre que el estado emprendería acciones legales contra Rojas, según informó Infobae. La acusación principal es la apropiación del nombre “Mixe”, que pertenece a una comunidad indígena de la región. Además, el activista Joaquín Galván, originario de dicha comunidad, cuestionó públicamente a la periodista sobre los procesos legales y contractuales relacionados con el uso del nombre para su marca.

El gobernador lamentó que la conductora no respete los derechos de los pueblos originarios. (Gobierno de Oaxaca/Facebook Paola Rojas)

En respuesta a las críticas, Rojas publicó un video en su cuenta de X, aclarando que “Mixe” es una marca de productores independientes que le solicitaron apoyo para promocionar su producto. En sus declaraciones, Rojas enfatizó que no posee derechos sobre la bebida ni ha registrado la marca a su nombre. “Aclaro que no soy dueña de ningún mezcal, ni he registrado marca alguna”, expresó en el video, reiterando que su participación se limitó a la difusión del producto.