¿De cuántos millones es la fortuna de Choi Siwon?, integrante de Super Junior

El idol y actor de kpop se ha consolidado como una de las estrellas coreanas con mayor fortuna. (IG/siwonchoi)

Choi Si-won, mejor conocido como Siwon saltó a la fama desde muy joven por ser uno de los integrantes fundadores del exitoso boy group de k-pop, Super Junior, el cuál se ha consolidado como una de las agrupaciones con más tiempo en activo con casi 20 años.

El éxito del longevo grupo de K-pop logró posicionar a sus integrantes de manera individual, pues algunos han comenzado a crecer en sus carreras musicales como solistas y en otros proyectos que han incrementado sus ganancias.

En el caso de Siwon, ha logrado consolidarse como una estrella de la televisión y del cine coreanos, pues ya forma parte de los elencos habituales de los K-dramas gracias a una intensa preparación como actor.

¿Cuál es la fortuna acumulada del idol coreano?

Según el sitio especializado en la riqueza de famosos, Celebrity Net Worth, Siwon tiene una fortuna acumulada de 18 millones de dólares (356 millones 400 mil pesos mexicanos) como resultado de 19 años siendo miembro de Super Junior y de su destacada carrera como actor.

Además de las grandes ganancias que ha logrado en su carrera, la familia del idol posee la empresa Hyundai Department Store un conglomerado de los centros comerciales más grandes e importantes de Corea del Sur, junto con los grandes almacenes Lotte y Shinsegae, es una de las tres principales cadenas de tiendas más grandes que genera ganancias de hasta $542 millones de dólares (10 mil 731 millones, 600 mil pesos mexicanos) en ventas anuales.

Gracias a su fortuna, Siwon ha podido dedicarse a realizar actividades relacionadas con el altruismo, por ejemplo desde 2010 el actor ha participado en múltiples campañas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por lo que se le nombró representante especial del comité de Corea del Sur el 12 de noviembre de 2015.

La irrupción de Siwon como artista

El idol logró pasar su prueba de audición en SM Entertainment en 2003.

El artista fue descubierto por un agente de talentos de SM Entertainment cuando tenía 16 años y estaba esperando a sus amigos frente a su escuela. El agente le recomendó audicionar para Starlight Casting System en 2003.

Siwon audicionó sin la aprobación de sus padres, los cuales se enteraron después de que el idol pasara las audiciones. Aunque sus padres le permitieron firmar un contrato con SM Entertainment, no le dieron ningún tipo de ayuda, ya que querían que asuma la responsabilidad de sus acciones.

Luego de dos años de preparación en actuación, canto y baile, la empresa SM Entertainment anunció que Siwon formaría parte del debut de un nuevo grupo masculino bajo el nombre de Super Junior, el cuál debutó el 5 de noviembre de 2005 con su primer sencillo “Twins”.

Super Junior llegó a consolidarse como uno de los grupos de K-pop masculinos más exitosos de la segunda generación, lo que le permitió realizar giras mundiales y diversificar su grupo de fans por todo el mundo, incluyendo Latinoamérica.

La fama del grupo en el mercado latino fue un factor importante para que la prestigiosa agrupación sacara temas completamente en español como es el caso de su sencillo “Lo siento” o su famoso tributo a Luis Miguel con su tema “Ahora te puedes marchar”.

De cantante a actor

Siwon siempre estuvo en contacto con el mundo de la actuación apareciendo ocasionalmente y con cameos en programas de televisión coreana.

En 2010, protagonizó junto a Chae Rim el drama de SBS Oh! My Lady, una comedia romántica acerca de una estrella de alto nivel que se encuentra viviendo con su mánager y una mujer de 35 años que está tratando de ganar dinero para obtener la custodia de su hijo.

El éxito de Oh! My Lady posicionó la carrera actoral del idol, y ante la disminución de actividades de Super Junior, Siwon se ha dedicado a protagonizar películas y K-dramas como “DNA Lover” y Work Later, Drink Now.