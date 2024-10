Gustavo Macalpin, periodista despedido al aire, subió por primera vez al metro en CDMX y esto opina de los chilangos

Durante su visita a la Ciudad de México, Macalpin vivió una experiencia inesperada en el Metro CDMX al no saber cómo usarlo (Instagram)

Gustavo Macalpin, ex conductor del programa Ciudadano 2.0, ha estado en el centro de atención desde su despido en vivo por el Canal 66 de Mexicali.

Recientemente, su exploración de la Ciudad de México lo llevó a una experiencia inesperada en el metro de la capital, según compartió en su perfil de Instagram.

Al intentar usar este popular sistema de transporte, Macalpin, originario de Baja California, se encontró con la dificultad de no saber cómo funciona, ya que en su lugar de origen no existe un sistema similar.

“Resulta y resalta, familia, que he estado gastando mucho en taxis, luego entonces dije ‘ya basta, voy a utilizar el metro’, pero de donde yo soy no hay metro, entonces no lo sé usar”, contó en un video que compartió en su perfil.

Durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0, en el Canal 66, Gustavo Macalpin fue despedido sin aparente justificación. Señalan que se trató por críticas al esposo de la gobernadora de Baja California. Crédito: @87punto3 / X

Durante su aventura en el metro, un residente de la ciudad, conocido coloquialmente como “chilango”, lo reconoció por su despido televisivo y le ofreció ayuda.

“Bajo en la estación más cercana y se acerca un muchacho y me dice ‘¿tú eres Gustavo Macalpin?’, y le digo que sí, me pide una foto, nos tomamos la fotos, me pregunta que qué estoy haciendo ahí y le digo que estoy intentando a aprender usar el metro”, contó.

Este encuentro resultó en una interacción positiva, donde el ciudadano no sólo le pidió una foto, sino que también le regaló su tarjeta del metro y le explicó el funcionamiento del sistema de transporte.

“Total que me regala su tarjeta, y se toma el tiempo de llevarme, de explicarme perfectamente qué es lo que tengo que hacer, un verdadero tipazo”

Macalpin bromeó con que le habían ofrecido un espacio en 'Ventaneando' (X: @GustavoMacalpin)

Ante esto, Macalpin reflexionó sobre esta experiencia, señalando que, a pesar de los estereotipos negativos que a menudo se asocian con los habitantes de la Ciudad de México, encontró amabilidad y disposición para ayudar.

“Mi punto es, siempre escuchamos que la gente de Ciudad de México, que si son sangrones, que si son creídos. Hoy comprobé que hay gente buena y gente mala en todos lados”, concluyó el periodista.

Desde su salida del programa en Mexicali, se ha especulado sobre el futuro profesional de Macalpin, especialmente en relación con una posible colaboración con TV Azteca.

En sus redes sociales, Macalpin bromeó sobre una oferta laboral que habría recibido de Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora, mencionando humorísticamente que esperaba un noticiero, pero que le ofrecieron un lugar en el programa de entretenimiento Ventaneando.

Video desata rumores. Crédito: Instagram, jgarralda

Aunque esta oferta parece haber sido una broma, las visitas de Macalpin a la Ciudad de México han alimentado rumores sobre una posible contratación por parte de TV Azteca.

Además, se le ha visto en compañía de Jorge Garralda, un reconocido productor de la televisora, lo que ha incrementado las expectativas sobre su futuro en el medio. La relación entre Macalpin y TV Azteca sigue siendo un tema de interés, mientras el periodista continúa explorando nuevas oportunidades en la capital del país.