México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 30 de marzo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo a pie o con un vehículo.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este lunes 30 de marzo.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

46 minutos

Sentri

11 líneas abiertas

41 minutos

ReadyLane

12 líneas abiertas

1:09 horas

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

36 minutos

Sentri

3 líneas abiertas

43 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

2:10 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:02 horas

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

1:00 hora

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesTráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitas

Más Noticias

Sheinbaum responde a colectivos buscadores y rechaza omisiones: “Nunca hemos negado la responsabilidad”

La presidenta de México rechaza minimizar crisis de personas desaparecidas y asegura acompañamiento a personas buscadoras

Sheinbaum responde a colectivos buscadores y rechaza omisiones: “Nunca hemos negado la responsabilidad”

Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Desde septiembre de 2024, creadores de contenido también han sido víctimas en la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa

Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Sobre el caso Nicolás Maduro, la presidenta reitera que México mantiene su principio constitucional de no intervención

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Tráfico de armas de Arizona alimenta la violencia del narco en México, revela The Guardian

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

DEPORTES

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos