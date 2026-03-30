Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se ha comunicado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al referirse al caso de Nicolás Maduro y a la postura del gobierno mexicano frente a su situación jurídica en Estados Unidos.

La mandataria sostuvo que el uso de recursos públicos para la defensa legal de un jefe de Estado corresponde a cada país, en un contexto en el que el exmandatario venezolano enfrenta procesos judiciales en territorio estadounidense.

Señaló que, bajo ese criterio, no existe impedimento para que fondos nacionales sean utilizados en su representación jurídica.

Sheinbaum reiteró que la política exterior de México se rige por el principio constitucional de no intervención, por lo que rechazó cualquier injerencia de un país en los asuntos internos de otro.

La presidenta también señaló que existe disposición para establecer comunicación con autoridades venezolanas, incluida Delcy Rodríguez, aunque precisó que dicho contacto no se ha concretado por falta de oportunidad.

“Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, no veo por qué no puedan usarse fondos del país para su defensa. No he hablado con Delcy Rodríguez, no se ha dado la oportunidad, pero podemos hablar con ella”, dijo Sheinbaum.

“México rechaza la intervención de un país en otro”

El caso de Nicolás Maduro se desarrolla en medio de un proceso judicial en Estados Unidos, tras su detención en un operativo militar, lo que ha derivado en un debate internacional sobre el alcance de las sanciones y el acceso a recursos congelados para su defensa legal.

En ese contexto, distintos actores políticos y jurídicos han discutido el uso de fondos estatales bloqueados, mientras el gobierno mexicano reitera su enfoque de respeto a la soberanía de los países y rechazo a la intervención externa en conflictos internos.

“Ustedes saben cuál es nuestra posición (sobre el arresto de Maduro) frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y sobre la intervención de cualquier país en otro, por Constitución y por convicción”, concluyó sobre el tema.