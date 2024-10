Esta es la bebida que más colágeno tiene y así puedes prepararla

La combinación de espinaca y plátano en un batido no solo es una opción deliciosa, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de espinaca y plátano en un batido no solo es una opción deliciosa, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud y la apariencia de las personas. Esta combinación, fácil de preparar, es una fuente rica en nutrientes esenciales que promueven la producción de colágeno, fundamental para mantener la elasticidad y firmeza de la piel, así como el buen funcionamiento de las articulaciones y músculos.

La espinaca es reconocida como un superalimento debido a su alto contenido de vitaminas A y C, además de minerales como el hierro y el magnesio. La vitamina C, en particular, juega un papel crucial en la producción de colágeno, actuando como antioxidante y protegiendo las células de los daños causados por los radicales. Incluir espinacas en la dieta puede contribuir significativamente a mantener una piel sana y radiante.

Por otro lado, el plátano complementa esta mezcla nutritiva al ser una excelente fuente de potasio, fibra y vitamina B6. Esta última es esencial para el metabolismo de las proteínas, ayudando a mantener los niveles de energía durante el día. La combinación de plátano y espinaca no solo es nutritiva, sino que también ofrece un sabor agradable y suave, ideal para quienes buscan una bebida saludable y deliciosa.

Así se prepara la bebida con más colágeno

Para preparar este batido, se recomienda utilizar un puño de espinacas frescas bien lavadas, un plátano maduro y medio vaso de agua o leche vegetal (dependiendo de tus preferencias). Para aquellos que prefieren un toque de dulzura extra, se puede añadir una cucharadita de miel. Todos los ingredientes deben mezclarse en una licuadora hasta obtener una consistencia suave y homogénea.

Una de las ventajas de este batido es su versatilidad, ya que se puede personalizar añadiendo otros ingredientes ricos en colágeno y nutrientes, como semillas de chía, lino o colágeno hidrolizado en polvo. Estos complementos proporcionan ácidos grasos esenciales y proteínas que favorecen la salud de la piel y las articulaciones.

Incorporar este batido a la rutina diaria no solo mejora la salud interna, sino que también tiene efectos visibles en la apariencia externa. La mezcla de estos ingredientes aporta luminosidad y vitalidad a la piel, mientras mantiene los niveles de energía estables a lo largo del día.

Ingredientes

Espinaca: 1 puño

Banana: 1 pieza

Chía: 50 gramos

Juego de medio limón (para intensificar sus beneficios)

Agua o leche: 1 litro

Endulzante: miel.