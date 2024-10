“Sintió el apoyo y amor”; así fueron los últimos momentos de vida de Kompa Yaso, según su sobrina

El comediante fue hospitalizado de emergencia Crédito: Cuartoscuro

Durante la mañana de este 17 de octubre se dio a conocer que el Kompa Yaso murió tras haber estado en coma inducido por complicaciones médicas derivadas de un evento cardiovascular.

Tras difundirse el sensible fallecimiento, miembros del mundo de la farándula no dudaron en externar su pésame y en Chisme No Like -programa donde el famoso fungió como conductor- rindieron un homenaje.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Kompa Yaso?

En este sentido, Javier Ceriani y Elisa Beristáin transmitieron una entrevista con Ximena Santamaría, sobrina del comediante y quien dio el parte médico de su familiar durante todo este tiempo.

En la plática, la mujer relató cómo fueron los últimos momentos del humorista.

(Jovani Pérez/Infobae)

“Había un poquito de esperanza, pero sus riñones no estaban depurando al cien por ciento y tal vez sólo era cuestión de tiempo”, comenzó a decir.

Al ser cuestionada respecto a si los seres queridos de Eleazar del Valle, nombre real del famoso, pudieron acompañarlo al final de su vida, su ser querido respondió:

“Sí pudimos despedirnos, pero no era la intención, a familiares y amigos les pedí audios echándole porras para que sintiera el apoyo y el amor que tiene”.

Ximena sentenció que, tras la muerte, la familia está enfocada en realizar los protocolos correspondientes. Es decir, el papeleo y también el velorio.

El artista ha vivido varios meses muy complicados luego de su trasplante de riñón. (IG Kompa-Yaso)

Respecto a la causa de muerte, la mujer ahondó en que hasta el momento no se les ha dicho.

“Ahorita no sé, vamos con el protocolo de papeleo, velorio, pero sí nos gustaría hacer un homenaje. Oficialmente todavía no nos dicen en el hospital (la causa de muerte), pero fue de los riñones”, señaló.

¿Qué le había pasado a Kompa Yaso?

La salud de Kompa Yaso había sido motivo de preocupación desde 2022, cuando reveló que padecía insuficiencia renal, lo que lo llevó a necesitar un trasplante de riñón.

Sus familiares habrían dado la noticia pidiendo respeto para su memoria. (Jovani Pérez / Infobae)

Además, había estado sometido a tratamientos de hemodiálisis, que le causaron complicaciones adicionales como hipertensión. En febrero de este año, su estado de salud ya había requerido hospitalización, aunque los tratamientos médicos no lograron una mejora significativa.

Durante su hospitalización reciente, el equipo médico mantuvo a Kompa Yaso bajo sedación con dos medicamentos, esperando poder retirarlos gradualmente para observar su respuesta, según comentó su sobrina en una entrevista para el programa De Primera Mano. Sin embargo, el desenlace fue fatal, y su fallecimiento fue confirmado por el programa Chisme TV y por periodistas como María Luisa Valdés Doria, quien expresó sus condolencias a través de redes sociales.