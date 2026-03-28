Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

La FIFA le exige a Chivas desocupar el recinto antes del Mundial. Crédito: @golesycifras / X

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta a un cambio relevante en su calendario, ya que deberá dejar el Estadio Akron antes de finalizar la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

La decisión responde a los lineamientos de la FIFA para la preparación del recinto como sede del Mundial 2026.

La directiva del equipo habría tomado la decisión de que, si el plantel avanza a semifinales, los partidos restantes se disputarán en el Estadio Jalisco.

El último compromiso de Chivas en el Estadio Akron será en semifinales, en caso de avanzar hasta esa instancia, ya que la fecha límite para desocupar el recinto ante la FIFA es el 13 de mayo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa el partido del repechaje intercontinental entre Jamaica y Nueva Caledonia. Estadio Akron, Guadalajara, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Por lo que se deberá entregar el inmueble para las adecuaciones internacionales. El club solo disputará los cuartos de final en su estadio habitual.

De llegar a semifinales o a la final, el equipo dirigido por Gabriel Milito trasladará su localía al Estadio Jalisco, escenario que no administra desde hace más de una década.

Desde su salida del Estadio Jalisco en 2010, el rendimiento del Guadalajara en ese recinto ha generado inquietudes.

La última caída fue ante Cruz Azul en 2025, mientras que el resultado más adverso ocurrió en el Torneo Apertura 2023, con una derrota por 0-4 frente a Tigres.

Chivas, cerca de ser el primer clasificado a la Liguilla

El panorama deportivo de Chivas resulta favorable. El equipo lidera la tabla general tras 12 jornadas, con un registro de 30 puntos, diez victorias y solo dos derrotas.

Basta con sumar tres unidades más para asegurar su presencia en la próxima fase. El modelo de clasificación para el Clausura 2026 no contempla el Play In, ya que el torneo sirve de antesala para el Mundial 2026 y solo clasificarán los primeros ocho equipos.

FC Juárez es el único club que podría retrasar la clasificación matemática del Guadalajara, aunque sus posibilidades dependen de partidos pendientes.

El cierre de la fase regular presenta a Chivas con tres partidos en casa y dos como visitante, lo que le permite depender de sí mismo para amarrar el pase directo a la Liguilla.

La directiva rojiblanca ya contempla un plan de contingencia para posibles ajustes logísticos.

Chivas lleva racha invicta en casa. (TW Chivas)

Las autoridades de la Liga MX y la organización del Mundial han coordinado desde hace meses el calendario para asegurar que las adecuaciones en el Estadio Akron no impacten el desarrollo de la Liguilla.

Los próximos partidos serán clave para el Club Deportivo Guadalajara, que no solo busca consolidar su clasificación, sino también posiblemente adaptarse al reto de cambiar de sede en pleno tramo final del campeonato.

La afición y el cuerpo técnico, también centran su atención en el rendimiento del equipo ante la baja de sus jugadores que representen a México en el Mundial 2026.