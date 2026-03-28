México Deportes

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Al conjunto de Guadalajara se le suma un reto extra en su camino rumbo al título del Clausura 2026 ante un posible cambio de sede por órdenes de la FIFA

Guardar
Chivas, Estadio Akron
La FIFA le exige a Chivas desocupar el recinto antes del Mundial. Crédito: @golesycifras / X

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta a un cambio relevante en su calendario, ya que deberá dejar el Estadio Akron antes de finalizar la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

La decisión responde a los lineamientos de la FIFA para la preparación del recinto como sede del Mundial 2026.

La directiva del equipo habría tomado la decisión de que, si el plantel avanza a semifinales, los partidos restantes se disputarán en el Estadio Jalisco.

El último compromiso de Chivas en el Estadio Akron será en semifinales, en caso de avanzar hasta esa instancia, ya que la fecha límite para desocupar el recinto ante la FIFA es el 13 de mayo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa el partido del repechaje intercontinental entre Jamaica y Nueva Caledonia. Estadio Akron, Guadalajara, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa el partido del repechaje intercontinental entre Jamaica y Nueva Caledonia. Estadio Akron, Guadalajara, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Por lo que se deberá entregar el inmueble para las adecuaciones internacionales. El club solo disputará los cuartos de final en su estadio habitual.

De llegar a semifinales o a la final, el equipo dirigido por Gabriel Milito trasladará su localía al Estadio Jalisco, escenario que no administra desde hace más de una década.

Desde su salida del Estadio Jalisco en 2010, el rendimiento del Guadalajara en ese recinto ha generado inquietudes.

La última caída fue ante Cruz Azul en 2025, mientras que el resultado más adverso ocurrió en el Torneo Apertura 2023, con una derrota por 0-4 frente a Tigres.

Chivas, cerca de ser el primer clasificado a la Liguilla

El panorama deportivo de Chivas resulta favorable. El equipo lidera la tabla general tras 12 jornadas, con un registro de 30 puntos, diez victorias y solo dos derrotas.

Basta con sumar tres unidades más para asegurar su presencia en la próxima fase. El modelo de clasificación para el Clausura 2026 no contempla el Play In, ya que el torneo sirve de antesala para el Mundial 2026 y solo clasificarán los primeros ocho equipos.

FC Juárez es el único club que podría retrasar la clasificación matemática del Guadalajara, aunque sus posibilidades dependen de partidos pendientes.

El cierre de la fase regular presenta a Chivas con tres partidos en casa y dos como visitante, lo que le permite depender de sí mismo para amarrar el pase directo a la Liguilla.

La directiva rojiblanca ya contempla un plan de contingencia para posibles ajustes logísticos.

El joven atacante rojiblanco viene de ganar el título de goleo en la Liga MX y se perfila para luchar por el doblete en este Clausura 2026.
Chivas lleva racha invicta en casa. (TW Chivas)

Las autoridades de la Liga MX y la organización del Mundial han coordinado desde hace meses el calendario para asegurar que las adecuaciones en el Estadio Akron no impacten el desarrollo de la Liguilla.

Los próximos partidos serán clave para el Club Deportivo Guadalajara, que no solo busca consolidar su clasificación, sino también posiblemente adaptarse al reto de cambiar de sede en pleno tramo final del campeonato.

La afición y el cuerpo técnico, también centran su atención en el rendimiento del equipo ante la baja de sus jugadores que representen a México en el Mundial 2026.

Temas Relacionados

ChivasEstadio JaliscoMundial 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Aguirre otorgaría confianza a figuras sobresalientes por su rendimiento europeo, buscando contrarrestar a las estrellas lusitanas

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

El piloto argentino resalta su relación con Sergio Pérez, quien regresó a la máxima categoría y se convirtió en su mejor apoyo dentro del paddock, fortaleciendo la presencia latina en la Fórmula 1

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Con destacadas actuaciones de Édgar Bárcenas y Oswin Appollis, canaleros y Bafana y Bafana igualaron en tantos, con aciertos y áreas por corregir rumbo a la cita mundialista

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

A lo largo de más de tres décadas, Solís cubrió Copas, Mundiales y torneos internacionales, marcando a la audiencia por su cercanía y entrega total al futbol

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca

La rivalidad de cinco años se reactiva este 2026 en uno de los encuentros más esperados de la próxima velada de la UFC

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

“Sanos y salvos”: EEUU asegura que veleros mexicanos reportados como desaparecidos llegaron a Cuba

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Laura Zapata es acusada de racista en La Casa de los Famosos: “Eres de raza negra”

Elenco de The Devil Wears Prada 2 vendrá a la CDMX como parte del tour para promocionar la película

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

DEPORTES

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca