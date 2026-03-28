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Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

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En pocas líneas:

07:19 hsHoy

Se registra sismo de 4.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Un sismo de magnitud 4.3 se registró el 28 de marzo de 2026 a las 00:34:12, con epicentro a 83 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en las coordenadas 15.927° de latitud y -98.698° de longitud. La profundidad del evento fue de 16,2 km.

Sismo Oaxaca
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06:00 hsHoy

¿Por qué tiembla en México?

La República Mexicana es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se asienta sobre cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, Cocos, el Pacífico, Rivera y la del Caribe. La interacción constante entre estas masas, especialmente la subducción de la Placa de Cocos bajo la Norteamericana en la costa del Pacífico, libera enormes cantidades de energía que se manifiestan como terremotos.

Ante esta realidad geológica, las autoridades de Protección Civil enfatizan la importancia de saber actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico para salvaguardar la integridad física.

¿Qué hacer en caso de sismo?

De acuerdo con los protocolos internacionales, se recomienda seguir estas pautas:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico permite tomar decisiones más seguras y rápidas.
  • Ubicarse en zonas de menor riesgo: Si no es posible evacuar en menos de 40 segundos, se debe buscar un lugar seguro lejos de ventanas, espejos u objetos que puedan caer.
  • No usar elevadores: Durante el movimiento, estas estructuras son las más vulnerables.
  • Cortar suministros: Al finalizar el sismo, es vital cerrar llaves de gas y desconectar la electricidad para evitar incendios.
  • Evacuar con orden: Seguir las rutas establecidas hacia los puntos de reunión exteriores

La prevención y el diseño de un Plan Familiar de Protección Civil son las herramientas más eficaces para reducir riesgos en un país que convive diariamente con la fuerza de la tierra.

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