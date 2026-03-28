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Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este 27 de marzo

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4192 dados a conocer por la Lotería Nacional

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Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los resultados ganadores del sorteo 4192 de Melate, Revancha y Revanchita llevado a cabo este viernes 27 de marzo.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4192.

Resultado: 08, 24, 29, 33, 41 y 50.

Melate Revancha:

Sorteo: 4192.

Resultado: 07, 16, 27, 29, 34, 37 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4192.

Resultado: 02, 03, 10, 22, 31, 47 y .

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

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