Arranca operativo de Semana Santa en CDMX con más de 10 mil policías

Más de 10 mil policía participarán en operativos de seguridad para garantizar el bienestar de la ciudadanía y sus visitantes durante Semana Santa. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de visitantes durante el periodo vacacional con la puesta en marcha del operativo “Semana Santa Segura 2026”, una estrategia integral de seguridad que se implementará del 27 de marzo al 12 de abril y que busca garantizar un entorno seguro, ordenado y confiable en toda la capital.

El arranque del operativo estuvo encabezado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quienes destacaron la importancia de este despliegue ante el incremento en la movilidad y la afluencia turística propia de la temporada. Como parte de esta estrategia, se contará con la participación de más de 10 mil 800 elementos policiales, respaldados por una amplia infraestructura operativa que incluye vehículos, motocicletas, ambulancias, grúas y vigilancia aérea mediante un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El dispositivo contempla acciones focalizadas en puntos estratégicos de la ciudad, como accesos carreteros, zonas comerciales, espacios religiosos, centros turísticos y el sistema de transporte público, donde se intensificarán las labores de vigilancia y prevención del delito. El objetivo es claro: proteger tanto a quienes habitan la ciudad como a quienes la visitan.

El operativo contempla vigilancia en accesos carreteros, zonas turísticas, espacios religiosos y el sistema de transporte público. (SSC)

En paralelo, el área de Tránsito desplegará personal en las principales vialidades para mantener el flujo vehicular, reducir congestionamientos y facilitar los traslados. Esta medida busca responder a la alta demanda de movilidad que caracteriza a estos días, asegurando trayectos más ágiles y seguros.

Otro componente clave será la Policía Turística, que brindará atención directa a visitantes nacionales y extranjeros en sitios de alta concurrencia, como museos, hoteles, restaurantes y plazas públicas. Su labor será fundamental para ofrecer orientación y generar un ambiente de confianza para quienes recorren la ciudad.

Además, el programa Conduce Sin Alcohol reforzará su presencia con operativos en distintos puntos, con el propósito de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol. También se pondrá especial atención en zonas de gran actividad comercial, como el mercado de mariscos “La Nueva Viga”, donde se incrementa significativamente la afluencia durante la temporada.

Más de medio millón de visitantes se espera que arriben a la ciudad durante este periodo vacacional. (X/@SSC_CDMX)

Las autoridades capitalinas estiman que más de medio millón de personas visitarán la ciudad en este periodo, atraídas por su oferta cultural, gastronómica y turística. En este sentido, se subrayó que el operativo no solo busca garantizar la seguridad, sino también propiciar condiciones para que las tradiciones y actividades propias de la Semana Santa se desarrollen con tranquilidad.

Por su parte, la Fiscalía capitalina aseguró que mantendrá atención permanente a la ciudadanía, con personal disponible en todo momento para recibir denuncias y atender emergencias de forma inmediata, en coordinación con las distintas instancias de seguridad.

Con este despliegue, la Ciudad de México reafirma su compromiso de ofrecer un entorno seguro y hospitalario, donde tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de la temporada vacacional con plena confianza.