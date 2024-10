¿Quién era el Kompa Yaso, famoso que murió tras haber estado en coma?

(Jovani Pérez/Infobae)

Durante la mañana de este 17 de octubre se reportó que el Kompa Yaso murió tras haber estado en coma inducido por sufrir un evento cerebrovascular.

Todo comenzó el pasado viernes 11 de octubre, cuando Eleazar del Valle, conocido en el mundo del espectáculo como Kompa Yaso, fue trasladado de urgencia al hospital. Según relató su sobrina, Ximena Santamaría, el comediante fue encontrado inconsciente después de que su madre escuchara un fuerte golpe y un grito.

Hace unos días, en entrevista para De Primera Mano, la familiar del humorista comentó que su tío estaba bajo sedación con dos medicamentos que lo mantenían dormido y que el equipo médico estaba a la espera de poder retirarlos gradualmente para observar su respuesta.

Sus familiares habrían dado la noticia pidiendo respeto para su memoria. (Jovani Pérez / Infobae)

La salud de Kompa Yaso había sido frágil en los últimos años. En 2022, el comediante reveló que padecía insuficiencia renal, lo que lo llevó a necesitar un trasplante de riñón.

Además, había estado sometido a tratamientos de hemodiálisis, los cuales provocaron complicaciones adicionales como hipertensión. En febrero de este año, su estado de salud ya había requerido hospitalización, sin que se lograra una mejora significativa a pesar de los diversos tratamientos aplicados por los médicos.

Anuncian muerte del Kompa Yaso

Fue el programa Chisme TV quien confirmó la notica y, posteriormente, periodistas como María Luisa Valdés Doria también informaron del deceso del comediante.

“Fallece @KompaYasoConK .. Kompayaso llevaba una semana hospitalizado.. descanse en paz”, colocó.

Posteriormente, Chisme No Like -programa en donde el comediante colaboró- también compartió información al respecto y lamentó el deceso. Cabe señalar que, hasta el momento, los familiares del famoso no se han pronunciado al respecto.

El artista ha vivido varios meses muy complicados luego de su trasplante de riñón. (IG Kompa-Yaso)

¿Quién era el Kompa Yaso?

En una antigua entrevista con Mara Patricia Castañeda, Eleazar del Valle habló sobre su vida y cómo es que llegó a convertirse en el Kompa Yaso.

Según lo que relató, él tenía un trabajo muy común, pues en 2018 era consultor de seguridad y prevención de accidentes, pero le surgió la oportunidad de entrar a la televisión.

“El diseño de la máscara fue una cosa muy curiosa, porque en realidad la idea original era cubrirme el rostro porque yo trabajaba en varias empresas con gente que veía un programa de televisión y no quería que si me iba mal se burlaran de mí en el trabajo. Un amigo me dijo que me fuera de payaso (...) me dio una máscara bien fea, agarré unas tijeras y la recorté y quedó peor. Así me la puse”, comentó.

El comediante fue hospitalizado de emergencia Crédito: Cuartoscuro

Asimismo, relató que cuando tenía cinco años vivió en París, porque su papá estaba haciendo su maestría. Ahí estudió su primer año de primaria y después volvió a México y entró a una escuela en donde también se enseñaba francés.

Ya en su época universitaria, Kompa Yaso estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Quería ser galán de telenovelas, pero la máscara resultó mejor. Siempre me incliné demasiado por la comedia (...) estudié dirección, dramaturgia. Sí me preparé sin darme cuenta, porque sí iba a la escuela, me preparaba, pero desde niño yo quería hacer comedia”, detalló.

El comendiante recordó que antes de hacerse famoso hizo varias cosas para sobrevivir, incluso, llegó a tener un emprendimiento en donde grababa nombres en granos de arroz encapsulados en collares.

Kompa Yaso colaboró en programas como Chisme No Like, La Ke Buena y muchos otros más.