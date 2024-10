Cuál es la llamada “reina de las legumbres” que ayuda a prevenir la diabetes y a combatir la anemia

Combaten la anemia: Los frijoles son una buena fuente de hierro no hemo, que es el tipo de hierro presente en los alimentos de origen vegetal. Cabe mencionar que aunque el cuerpo absorbe el hierro no hemo menos eficientemente que el hierro hemo de origen animal, consumir frijoles junto con alimentos ricos en vitamina C, como tomates o cítricos, puede mejorar su absorción.