Sheinbaum firma decreto de reforma para que repartidores de plataformas digitales cuenten con prestaciones de ley

(Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto de reforma, en el que se establece que los trabajadores repartidores de plataformas digitales, como Didi Food, Uber Eats o Rappi, cuenten con seguridad social.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta, estuvo presente Marath Baruch Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien explicó de qué tratará esta reforma.

La presidenta explicó, sobre la iniciativa, que eran 658 mil los trabajadores que están vinculados con las plataformas digitales en el país, y que este trabajo aumentó bastante durante la pandemia. “Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son trasnacionales, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley General del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con los trabajadores, se contratan como socios, que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben tener, si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades”.

Señaló que el objetivo es regular y permitir que los trabajadores tengan derechos amparados por la ley. “Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo, algunos otros trabajarán ocho horas al día, algunos trabajan hasta más, todo esto debe ser regulado, para beneficio de las y los trabajadores”.

Dijo que esto se trabajó por varios meses con las plataformas, los trabajadores y con el IMSS-Infonavit. “El objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo, estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México”.

(Impresión de pantalla)

Recalcó que casi en ningún país existe esto. “No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley, tienen que incorporarse a la Ley Federal del Trabajo”, expuso.

Sobre el decreto de reforma, Marath Baruch Bolaños explicó algunos de los puntos más importantes:

- Datos del SAT, cerca de 658 mil personas están empleadas en plataformas digitales.

- 272 mil personas trabajadoras tienen ingresos superiores a un salario mínimo mensual.

- Se ha tenido diálogo con alrededor de 30 instituciones de plataformas digitales.

- Es una fuente de ingresos para millones de familias.

- Tuvieron un gran auge en la pandemia.

- Se está proponiendo una reforma a la Ley Federal del Trabajo para dignificar el sector.

- Se añade un capítulo a la Ley Federal del Trabajo para regularlo.

- Se implementará un programa piloto del IMSS obligatorio para las empresas.

- Los trabajadores seguirán escogiendo los horarios y las plataformas en las que quieran laborar.

- Se reconoce la subordinación discontinua.