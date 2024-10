MUAC cierra temporalmente pieza de la artista Ana Gallardo tras denuncias por revictimización

Activistas y trabajadoras sexuales se manifestaron en instalaciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. (Captura de pantalla @angejackeferrer)

El domingo 13 de octubre, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (MUAC), dio a conocer el cierre temporal para el acceso a la obra, “Extracto para un fracasado proyecto, 2011-2024″ por la artista Ana Gallardo.

Esta medida se tomó en respuesta a las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar en las instalaciones del museo, según un comunicado emitido por la institución. “Una comisión del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM se reunió hoy a las 10:00 horas con integrantes de la Casa Xochiquetzal para escuchar sus demandas y preocupaciones”, indicaron .

Por lo tanto se mantendrá esa exhibición cerrada al público, “Mientras se lleva a cabo un proceso de revisión por parte de las instancias universitarias correspondientes”. El objetivo es analizar las diferencias y críticas que la pieza ha generado, informó el MUAC.

La controversial pieza forma parte de la exposición Tembló acá un delirio, inaugurada el pasado 10 agosto. La artista argentina comenzó con su proyecto artístico en 2011, cuando intentó llevarlo a cabo en Casa Xochiquetzal, un albergue dedicado a brindar apoyo a trabajadoras sexuales de la tercera edad.

La controversial pieza por Ana Gallargo, titulada, Tembló acá un delirio. (@mnavapintora)

No obstante, su obra de arte no se completó, ya que según su discurso en la pieza exhibida en el MUAC, hubo gente que lo impidió, además de que la mujer que sería la protagonista, falleció. En específico es un breve video y un texto tallado en la pared que contiene frases como “allí viven viejas putas callejeras muy viejas”; “ella no quería eso de mi, quería que cuidara a Estela, una vieja puta y enferma”.

Internautas y público que visitó la exhibición, señaló a Ana Gallardo y su obra por revictimizar a las mujeres que residen en dicha casa-hogar.

De igual manera Casa Xochiquetzal, se pronunció al respecto a través de su página de Facebook y carta compartió una carta dirigida a Alejandra Labastida, curadora asociada del MUAC. Señalaron que Gallardo no acudió a cuidar a Estela, tal y como se había acordado, pues la artista argentina solo se presentó un día y grabó el videoclip sin consentimiento.

La artista, Ana Galla, asegura que la obligaron a cuidar a una mujer "por un tiempo"; la casa asegura que sólo se presentó un día y jamás regresó Crédito: Youtube/ Museo Universitario de Arte Contemporáneo

“Ana Gallardo usa como insulto la palabra ‘puta’ y la expresión ‘hija de puta’ en repetidas ocasiones, que si ya de por sí son insultos misóginos, al ser dirigidos precisamente a la Casa Xochiquetzal, a su entonces directora y a sus habitantes, se vuelven todavía más graves”.

“Ana Gallardo falta al respeto a la identidad de las habitantes de la casa, revela el nombre de Estela, la graba y muestra, graba y muestra la parte de afuera de la casa, miente, difama, insulta, revictimiza, violenta, afecta a las mujeres, y todo esto con presupuesto público y validado por el MUAC”, se lee en el documento.