Entre tropezones y reclamos: así fue la tómbola para la elección de jueces en 2025

La tómbola judicial se llevó a cabo en el Senado Crédito: X/@Itandehui_RoMa

La insaculación para definir los cargos de integrantes del Poder Judicial de la Federación que serán electos en 2025 se llevó a cabo este 12 de octubre en el Senado de la República.

Durante el proceso de la tómbola judicial hubo una serie de momentos de confusión que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, justificó bajo el argumento de que es la primera vez en que se realiza, por lo que los legisladores están aprendiendo.

“Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único, entonces, todos estamos aprendiendo. De aquí directo a la Lotería Nacional”, comentó.

A lo largo de la sesión, Noroña tuvo que reiterar las instrucciones, para que les quedaran claras a los senadores.

Durante el proceso hubo varios momentos de confusión. Crédito: Senado de México

“Para que se escuche con claridad, el número que salga si es no, eso quiere decir que si el listado es non irá a elección el primer domingo de junio de 2025, las plazas de listado non”, insistió.

Una vez concluido el proceso, Noroña señaló ante medios de comunicación: “Van a ir a la elección 464 magistraturas el primer domingo de junio de 2025 y van a ir 386 juzgados federales a la elección judicial de junio del 2025″.

En la sesión también se determinó enviar una solicitud al Consejo de la Judicatura para que, a partir de esta fecha, no procedan cambios de adscripción de las personas titulares de magistraturas o juzgados que serán electos en 2025.

Cabe mencionar que el única bancada opositora que estuvo presente en la tómbola judicial fue la del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los senadores priistas no dudaron en hacer reclamos hacia el procedimiento.

Fernández tuvo que repetir las instrucciones para el sorteo Crédito: X/@Itandehui_RoMa

Entre las personas que expresaron su inconformidad estuvo la senadora Claudia Anaya Mota, quien acusó que las elecciones de cargos del Poder Judicial es un sistema que no se ha probado sea funcional en ninguna parte del mundo.

“De verdad que ningún país del mundo se hace esto, porque eso no funciona, porque la justicia no se rifa, porque los criterios jurisdiccionales no tienen que estar apegados a popularidad sino a derecho. En fin, lo siento mucho, lo lamento mucho porque es terrible que no exista justicia en México y sin justicia no habrá paz”, sostuvo

Sumado a ello, Anaya Mota acusó que la siguiente parte del proceso, que es la emisión de lista de nombres de candidatos, tiene un “tinte totalmente político”.

La senadora Carolina Viggiano se sumó a las críticas. En su caso comentó lo siguiente: “Tómbola y comités de cúpulas decidirán quiénes juzgarán a la ciudadanía. Falso que vaya a ser el pueblo bueno, si acaso será el pueblo narco”.