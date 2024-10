Difunden video de sujeto que llevó música y cohetes al monumento funerario del hijo del Chapo

Édgar Guzmán López fue asesinado a balazos la noche del 8 de mayo de 2008. Foto: Especial

Una grabación que comenzó a circular en redes sociales la madrugada del domingo 6 de octubre dejó a muchos internautas sorprendidos ya que muestra a un sujeto sentado frente al monumento funerario de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue asesinado en mayo de 2008 y que este año cumplió 16 años de fallecido.

La sorpresa de los internautas no fue el hecho de que le llevaran música, cohetes o una veladora en señal de respeto al primogénito del Chapo, ya que cada año o fecha significativa ese cenotafio es adornado con flores o globos, el asombro fue que supuestamente lo hizo cuando la ciudad de Culiacán está bajo una oleada de violencia producto de una disputa entre las facciones de Los Chapitos y de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que lleva un mes.

Infobae México no pudo confirmar la fecha de grabación de este video, pero el clip fue compartido en grupos de WhatsApp de ciudadanos de Culiacán, los cuales se mantienen en alerta ante los constantes hechos violentos registrados en la capital del estado.

Por si fuera poco, en esta semana se compartió otra grabación en donde supuestamente se ve a la persona que llevó los cohetes, una veladora y puso música en el monumento funerario de Édgar Guzmán, quien de acuerdo a registros periodísticos recibió alrededor de 500 balazos.

La grabación muestra a una persona sentada en el cenotafio de Édgar Guzmán López, asesinado en mayo de 2008 Crédito: Especial

La persona que sale en la grabación y que tiene una gorra de un ratón con una pizza, en alusión a Ovidio Guzmán López, hermano de Édgar, y a la facción de Los Chapitos. Narró que llevó una veladora y fue a rezar un poco al sitio.

“¡Qué rollo plebada! Pues en la historia del día de hoy, el día sábado les comento que vine a dejar mi vela. La verdad viene a rezar un poco. En mi casa también rezo, estoy como dice el de los tazos dorados, ‘panza cachetito y palabra de Dios’”, comentó la persona en la grabación en donde fueron colocados stickers de pizza. “Andamos tirando unos poquitos de cohetes, hoy le traje una velita de la Virgen de Guadalupe. Venimos con una bocinita y batimoto”, comentó esta persona mostrando el monumento.

Dijo que estaba estudiando para obtener una licencia de operador de autobuses y confesó que era gente de Iván Archivaldo.

Este sujeto que llevó música y cohetes al monumento funerario del hijo del Chapo Foto: Captura de video

“Como les comenté, también había cambiado el grito de guerra, pero por algo don Joaquín ‘El Chapo’ dejó al mando a Iván (Guzmán Salazar). ¿Entonces no voy a cambiar ya mi grito de guerra, eh? A todos los quiero igual, como les comenté. Ya saben cuál es la bandera, cabrones. Me pongo mi gorra de El Ratón, pero con mi mismo grito de guerra. Quedamos a la orden para el desorden y arriba el jefe Joaquín ‘El Chapo’, cabrones, pura gente de Iván Archivaldo de la vxrga. Anduve tirando unos poquitos de cohetes pa’ que no se vayan a espantar la plebada de acá, de este lado del club”, finalizó.

La SSP de Sinaloa indicó a esta casa editorial que no se tenía reporte alguno sobre el hecho. En tanto, algunos ciudadanos de la capital del estado indicaron a Infobae México que como está la situación de violencia en Culiacán, es muy poco probable que una persona haya acudido a este sitio a “rendir tributo”, aunque suponen que si acaso pasó, es porque la persona era foránea.