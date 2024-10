Briggitte Bozzo asegura que sigue siendo amiga de Gala Montes: “No sé por qué todos los demás se tienen que meter”

Briggitte Bozzo se sinceró sobre su amistad con Gala Montes Foto: Jovani Pérez

Tras el término de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter plantearon la idea de que serían amigas fuera del reality show, y aunque los primeros días todo parecía ir bien entre las ‘Chicas Superponedoras’ todo cambió de un momento a otro.

Durante la tarde del 9 de octubre, Lau Styling, estilista de origen argentino, compartió en su cuenta personal de Instagram una imagen que mostraba ropa desarreglada, dejando claro que así se lo habían entregado. Pese a que no especificó el nombre de quien se trataba, los internautas supieron de inmediato que eran vestuarios que Gala había utilizado días antes en entrevistas.

Como era de esperarse, la actriz de El señor de los cielos respondió de inmediato y arremetió contra la estilista, lo que ocasionó el enojo de Briggitte, quien a través de un live compartió su postura sobre lo ocurrido; por su parte, Montes lanzó unas indirectas en X que parecían ser mensajes para su excompañera.

Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

Briggitte Bozzo asegura que aún es amiga de Gala Montes

Sin embargo, lo que parecía ser el fin del trío de amigas que surgió en el reality show 24/7 terminó siendo solo un malentendido, pues durante las primeras horas del día, la también cantante aseguró que sus planes junto a ‘Team Mar’ siguen en pie.

Mientras que Briggitte Bozzo confesó que todo se encontraba bien entre ella y Gala, por lo que no entendía por qué se estaba creando un caos en redes sociales sobre alguna enemistad.

“Gala y yo estamos bien. No sé por qué todos los demás se tienen que meter a sacar una polémica que no existe. Gala y yo estamos muy bien”, aseguró.

Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, también compartió su postura acerca de los grupos que surgen en redes sociales, ya que entiende que cada uno se une con la famosa que tiene mayor afinidad.

“Estoy agradecida con la agente que me apoya. No todos van a estar de acuerdo con mi forma de ser. No todos van a estar de acuerdo con la forma de ser de varias personas”, detalló.

Cabe resaltar que en los últimos días las famosas se habían mostrado muy unidas, y aunque parecía que después del intercambio de opiniones en redes sociales todo puede cambiar, parece que todo seguirá igual debido a los diversos proyectos que tienen con el resto de los integrantes del Team Mar, incluyendo a Arath de la Torre y Mario Bezares.