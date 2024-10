¿Qué documentos necesito? Bienestar anuncia requisitos para el programa ‘Salud casa por casa’

Estos son los documentos que serán necesarios para el censo de salud. | Crédito: Cuartoscuro

Luego de que el pasado lunes 7 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara de manera oficial la creación del programa Salud Casa por casa, el cual está enfocado a velar por la integridad de los adultos mayores, la Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel confirmó qué documentos serán necesarios para inscribirse de manera satisfactoria.

Conviene recordar que, delante de la prensa que se da cita en el Salón Guillermo Prieto del Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que el programa Salud Casa por Casa consiste en “llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país, a los 12 millones de beneficiarios de la pensión”, por lo cual se detalló que, para ello, será necesario llenare un cuestionario mediante el cual se podrá conocer cuál es el estado de salud de los futuros derechohabientes.

Al respecto, la titular de la Secretaría del Bienestar destacó que el cuestionario antes descrito será aplicado por los servidores de la nación quienes buscarán a los 13.6 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad que se encuentran en todo el territorio nacional para poder recuperarán datos de salud como:

Antecedentes

Enfermedades

Estudios clínicos

Últimas visitas médicas

Medicamentos

Discapacidades

Alimentación

Actividades físicas

Condición de salud emocional

Otros de los datos que se busca obtener son más de índole personal como: grado de estudios, la ocupación, ingresos, relaciones familiares, actividades de esparcimiento, por mencionar algunos.

La intención de este paso es que se pueda contar con un esquema de atención personalizada, para posteriormente hacer la entrega de una cartilla de salud en la que se registrarán las visitas médicas bimestrales, al tiempo de contar con los procedimientos realizados por las 21 mil 500 enfermeros, enfermeras, y por los médicos y médicas que serán contratados a través de una convocatoria que se emitirá del 21 de octubre al 15 de noviembre.

¿Qué documentos se pedirán para el programa ‘Salud casa por casa’?

A través de la red social X -antes llamada Twitter-, Montiel Reyes recordó a los interesados preparar los siguientes documentos para que la realización del censo sea más agilizada. Estos son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, Inapam)

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) certificada

“Con el #CensoSaludBienestar recibirás la visita de un Servidor de la Nación que te aplicará un cuestionario sobre tu estado de salud”, recordó la funcionaria.

Bienestar ha recordado en repetidas ocasiones que la inscripción a los programas sociales no tiene ningún costo, por lo que sólo se pedirá la información antes citada y no se condicionará la afiliación al mismo con alguna cuota de recuperación o bien, no se quitarán los documentos requeridos, es decir, el ciudadano los presentará en original pero no serán resguardados por los trabajadores de la dependencia.

El gobierno de México, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, ha impulsado varios programas sociales para adultos mayores, destacándose:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : Ofrece una pensión no contributiva a mexicanos de 65 años o más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Convenios con instituciones de salud : Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos para adultos mayores.

Programas de recreación y participación comunitaria: Fomentan la inclusión social y actividades recreativas para los adultos mayores, promoviendo un entorno de integración y bienestar.

La presidenta además ha puesto en marcha el programa de la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, las que recibirán de manera bimestral la cantidad de tres mil pesos, la cual podrán emplear para solventar gastos del hogar o de índole personal.

La pensión se entregará a partir del 2025 | Foto: Gobierno de México

La afiliación a este programa concluirá el 30 de noviembre para las mujeres de 63 y 64 años de todo el país, mientras que quienes formen parte de las comunidades indígenas o afromexicanas, podrán entregar la documentación adecuada si tienen 60 a 64 años.

