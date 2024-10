Colombiana expone ‘el engaño’ que hacen los niños mexicanos en la calle para conseguir dinero

La mujer experimentó los engaños que hacen los infantes en condición de calle para obtener una moneda. (TikTok / Julianasedanv)

La tiktoker colombiana Juliana Sedán compartió recientemente una experiencia conmovedora y a la vez dolorosa que vivió en las calles del Centro de la Ciudad de México.

En un video, Sedán relató que, a pesar de que rara vez da dinero a personas en la calle, decidió hacerlo al ver a un niño que aparentaba tener una enfermedad.

”Me encontraba caminando y quería contarles algo que me pasó: Rara vez le doy plata a alguien en la calle. Tipo si hay alguien en la calle y yo veo una tienda frente, yo prefiero entrar a un oxxo, comprarle comida y dejarle la comida antes que darle la plata, no me gusta y menos si son niños”, comentó.a

La situación cambió drásticamente cuando, después de darle dinero al niño, se dio cuenta de que había sido engañada. “Veo un niño con los pies torcidos, como si estuvieran para dentro y algo en mi por dentro se movió y dije: ‘le voy a dar plata’, pues malo, porque yo no debería de darle plata a los niños pero eso me queda de lección. Bueno, le di dinero y a los dos segundos me volteó y lo veo caminando normal, riéndose y le dije al hermanito: ‘jaja cayó’, me dolió en el alma”, expresó con evidente tristeza.

Juliana no solo reflexionó sobre su propia decisión, sino también sobre el contexto que rodea a los niños en estas situaciones. “Me alegra mucho que sea un niño sano, pero me duele mucho ver eso de cómo los papás, por eso lo aprendieron de ellos, y les enseñan a hacerse los sufridos, hacerse los discapacitados, hacerse los enfermos para pedir plata. Es la educación que les están dando, esos son los valores con los que están creciendo, no sé, me parece muy fuerte”, dijo.

Concluyó su relato subrayando la importancia de aprender de estas experiencias: “Me sirvió de aprendizaje, la verdad de no darle plata a los niños y se entiba más a los padres al explotar a los niños a trabajar a tempranas edades. Que pena lo están aprendiendo y qué van a hacer más grandes”.

“No creas lo ves en la calle en México, hay gente sin escrupulos exprimiendo a los niños y engañando a la gente cómo tu”; “recuerda que la gente que pide una moneda crea su karma, si lo mal emplea es su asunto, tú crea el tuyo haciendo lo que creas correcto”; “jamás le doy a los niños de la calle... justo por eso...”, fueron algunos de los comentarios en el video viral de la tiktoker colombiana que se llevó un decepcionante episodio en la Ciudad de México.