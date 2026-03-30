Persecución tras ataque armado deja tres hombres detenidos en Culiacán, Sinaloa

Los tres sujetos detenidos (SSP Sinaloa)

En un operativo en Sinaloa derivó en el arresto de tres hombres armados, quienes son acusadas de disparar y herir a un civil en la capital de la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó el 29 de marzo que los sujetos detenidos (de quienes no fueron revelados sus nombres), fueron capturados tras una persecución y quienes llevaban armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Los hechos sucedieron en la colonia Chulavista de Culiacán, una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre lesionado por disparos, además de la huida de los presuntos responsables en un Nissan Versa gris con vidrios polarizados.

Trataron de huir de las autoridades

Derivado de lo anterior, elementos de la Policía Estatal Preventiva, desplegaron un operativo de búsqueda y durante las labores de patrullaje ubicaron un automóvil con las características reportadas que circulaba por la calzada Las Torres.

“Los elementos preventivos observaron un vehículo con características del reportado, por lo que se les marcó el alto; sin embargo, el conductor hizo caso omiso”, es parte del reporte compartido en X.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al intentar detenerlo, el conductor ignoró las indicaciones, lo que derivó en una persecución que finalizó en el fraccionamiento Lomas de San Isidro. En dicho lugar los uniformados aseguraron el vehículo y procedieron a la detención de los tres ocupantes.

Tras la revisión del automóvil, las autoridades contabilizaron una carabina calibre 5.56 x 45 mm, una subametralladora calibre 9 mm, dos cargadores abastecidos con 30 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, un cargador con 30 cartuchos calibre 9 mm, 60 cartuchos para arma larga y 30 cartuchos calibre 9 mm.

De igual manera, fue incautado el vehículo Nissan Versa gris usado en la huida. Por su parte, los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes. El material compartido por las autoridades muestra a los tres detenidos y la unidad asegurada, además del armamento incautado.

Los agentes estatales mantuvieron coordinación con el Ejército , la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asesinan a dos policías en Sinaloa

De igual manera, también el 28 de marzo fueron atacados a balazos dos efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, lo que resultó en la muerte de los uniformados.

Foto: Redes sociales

Los agentes fueron identificados Raúl Ernesto “N”, un hombre que llevaba dos años en la corporación, y Carlos Manuel “N”, que contaba con 17 años de servicio. Ambos fueron asesinados cuando estaban sobre la carretera Benito Juárez, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.