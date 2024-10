Toma de protesta de Clara Brugada como Jefa de Gobierno de la CDMX: cuándo es, horario y dónde será

En la Ciudad de México, se prepara un cambio significativo con la llegada de Clara Brugada como jefa de Gobierno/ FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum asumió el cargo de presidenta de México el primero de octubre, marcando un nuevo capítulo en la política del país. Este evento fue seguido por una serie de ceremonias que oficializan la transición de poder a los candidatos electos el pasado 2 de junio, según un informe reciente. En la Ciudad de México, se prepara un cambio significativo con la llegada de Clara Brugada como jefa de Gobierno, quien tomará protesta este sábado ante el Congreso local.

Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y figura prominente de la izquierda mexicana, liderará un acto político en el Teatro Metrópolitan para celebrar la continuidad de la Cuarta Transformación en la capital.

El nombramiento de Sheinbaum como presidenta se realizó en un abarrotado Zócalo, donde miles de personas se congregaron para presenciar el histórico momento. Este acto no solo simboliza un cambio de liderazgo, sino también la reafirmación del proyecto político que ha dominado la escena nacional en los últimos años.

La transición en la Ciudad de México es vista como un reflejo del cambio a nivel nacional. Brugada, conocida por su trayectoria en la política local, representa una continuidad en las políticas de izquierda que han caracterizado a la administración de Sheinbaum en la capital.

La transición en la Ciudad de México es vista como un reflejo del cambio a nivel nacional/ (@ClaraBrugadaM)

¿Cuándo es la toma de protesta?

Según lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, se establece que la persona electa en la jefatura de gobierno tomará protesta el 5 de octubre del año de la elección. En este caso, la fecha pactada es para este sábado, cuatro días después de que Sheinbaum se convirtió en Presidenta de México.

¿A qué hora ver a Clara Brugada como jefa de gobierno?

Se presupone que la toma de protesta de Clara Brugada inicie a la 09:00 horas y tendrá el siguiente protocolo: verificación de quórum; después, se seleccionará una comisión de cortesía para la recepción de Brugada y posteriormente la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, dará la bienvenida a las y los invitados.

Para finalizar, se hará la ceremonia de honores a la bandera, para terminar de dar lectura al bando solemne donde se declara como jefa de Gobierno a Brugada.

Para finalizar, se hará la ceremonia de honores a la bandera, para terminar de dar lectura al bando solemne donde se declara como jefa de Gobierno a Brugada/ (Infobae México/Jesús Avilés)

¿Dónde ver la toma de posesión?

Las plataformas de transmisión para seguir este nombramiento no han sido confirmadas, por lo que no se sabe si este evento será visible en la TV mexicana. No obstante, se podría visualizar a través de redes sociales como las del gobierno de la ciudad.