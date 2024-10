Estos son los antojitos típicos mexicanos que los nutriólogos sí consideran saludables

La gastronomía mexicana brinda interesantes opciones que son tan ricas como saludables (Foto: Max Alonso/Infobae México)

Sin duda no hay nada más delicioso que un buen antojito mexicano; sin embargo, no se puede negar que muchos de ellos no son los platillos más saludables, debido a que suele ser elaborados con ingredientes ricos en grasas, como es el caso de los pambazos, las gorditas o las quesadillas fritas, por mencionar algunos.

A pesar de esto, comer sano no es sinónimo de no comer delicioso y de entre la gran variedad de antojitos que existen los nutriólogos señalan que existe dos que son particularmente saludables pues incluyen todos los grupos alimenticios en un solo platillo.

Nos referimos a los huaraches y los tlacoyos los cuales aportan carbohidratos (en el maíz), proteína (en su relleno de carne o legumbres), verdura (en la lechuga, cebolla, jitomate y aguacate).

Es por ello que si te encuentras en la calle y buscar una opción saludable para comer, esta puede ser una buena opción y aquí te decimos los beneficios de su consumo.

Ambos platillos son considerados saludables sobre todo por su base de maíz (TripAdvisor/Poder del Consumidor)

Cuáles son los beneficios de comer huaraches y tlacoyos mexicanos

Los huaraches y los tlacoyos son platillos tradicionales mexicanos que no solo son deliciosos, sino que también pueden ofrecer varios beneficios para la salud debido a sus ingredientes tradicionales y métodos de preparación. Aquí algunos de los beneficios al consumir estos platillos:

Beneficios de los huaraches

Fuente de carbohidratos complejos: La masa de maíz nixtamalizado es rica en carbohidratos complejos, que proporcionan energía sostenida y ayudan a mantener niveles estables de azúcar en sangre. Fibra dietética: Los huaraches a menudo contienen frijoles, que son una excelente fuente de fibra dietética. La fibra ayuda a mejorar la digestión, mantener la saciedad y regular los niveles de colesterol. Proteínas: Las proteínas pueden provenir de diferentes fuentes como pollo, carne de res, cerdo o incluso nopales, proporcionando los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y construcción de tejidos. Vitaminas y minerales: Los ingredientes frescos como lechuga, tomate, cebolla, aguacate y salsa son ricos en vitaminas (A, C, K) y minerales (potasio, magnesio), que son esenciales para diversas funciones corporales. Antioxidantes: Las salsas de tomate y los vegetales frescos utilizados como toppings son ricos en antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Este platillo puede ser considerado como un alimento completo (Pinterest)

Beneficios de los tlacoyos

Rico en fibra: Similar a los huaraches, los tlacoyos están hechos de masa de maíz nixtamalizado y generalmente rellenos de frijoles, habas o chicharrón prensado, todos ellos ricos en fibra dietética. Proteínas vegetales: Los frijoles y las habas en los tlacoyos son una buena fuente de proteínas vegetales, ideales para vegetarianos y aquellos que buscan reducir el consumo de carne sin comprometer la ingesta proteica. Bajo contenido en grasas: Dependiendo de la preparación, los tlacoyos pueden ser bajos en grasas, especialmente si se cocinan a la plancha en lugar de ser fritos. Nutrientes esenciales: Los tlacoyos también pueden incluir ingredientes como nopales, salsa, cebolla y queso fresco, que aportan diversas vitaminas y minerales esenciales para la salud general. Control de peso: La combinación de fibra y proteínas en los tlacoyos puede ayudar a mantener la saciedad durante más tiempo, lo que puede contribuir al control del peso.

Este platillo puede ir relleno de requesón, haba o frijol, los cuales son proteínas de alta calidad (Poder de consumidor)

Consideraciones para una versión más saludable

Es importante menciona que a pesar de que los ingredientes con los que se preparan estos platillos son saludables, el modo en que suelen preparase puede restar gran valor nutricional. Y es que en general la mayoría de los antojitos mexicanos suele ser freídos en aceite.

En este sentido, optar por huaraches y tlacoyos cocinados a la plancha en lugar de fritos puede reducir significativamente el contenido de grasas y calorías por lo que para que realmente sea un platillo sano recuerda siempre pedir su preparación sin aceite.

También recuerda preferir rellenos o complementos como el pollo o la carne asada y evitar el chorizo que también es elevado en grasas y evitar o limitar el uso de crema como complemento.

Como con cualquier alimento, disfrutar de huaraches y tlacoyos en porciones moderadas y como parte de una dieta equilibrada es clave para maximizar sus beneficios para la salud.