Mi Beca para Empezar: en este lugar podrás realizar tu registro de manera presencial el sábado 28 de septiembre

El registro al programa también podrá realizarse en línea. Foto: Cuartoscuro

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México (CDMX) anunció que mañana 28 de septiembre brindará servicio en sus oficinas para realizar el registro al programa Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar.

“Si no te has registrado a Bienestar para Niñas y Niños, 𝗠𝗶 𝗕𝗲𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗘𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗿, no te preocupes, por única ocasión, mañana brindaremos servicio en nuestras oficinas”.

Por medio de su cuenta de X (@BienestarEdu), el Fibien indicó que las personas interesadas en registrarse podrán acudir a Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar que los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas de la Ciudad de México obtengan su beca mensual y su depósito anual del programa de Uniformes y Útiles Escolares.

Este día podrás acudir a las oficinas del Fibien para realizar el registro al programa social. Foto: X: @BienestarEdu

Si lo prefieres puedes realizar el registro en línea hasta el lunes 30 de septiembre; para ello se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Como madre, padre o tutor se deberá crear la Cuenta Llave CDMX e ingresar a llave.cdmx.gob.mx

2. Realizar el registro del beneficiario a través de la plataforma digital registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

3. Ingresar correctamente los datos del tutor

4. Cargar los documentos de soporte:

- Identificación oficial vigente del tutor

- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad)

5. Capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario.

¿Cuánto recibirán los estudiantes que se registren hasta el 30 de septiembre?

Horas antes informó que los beneficiarios que se registren de manera exitosa entre el 26 de agosto al 30 de septiembre, recibirán en el transcurso de octubre su apoyo económico consistente en el el depósito correspondiente a los meses de septiembre y octubre, y el pago para uniformes.

“A todos los beneficiarios de nuevo ingreso y los que concluyeron su registro exitosamente, entre el 26 de agosto y el 30 de septiembre. A partir del mes de octubre recibirán, el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2024. Además, el depósito de su beca correspondiente a los meses de septiembre y octubre”.

Los nuevos beneficiarios recibirán el pago de septiembre y octubre (Foto: X/@BienestarEdu)

El programa está dirigido a las y los alumnos inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles preescolar, primaria, secundaria o en Centros de Atención Múltiple, por lo que no podrán participar estudiantes de instituciones ubicadas en el Estado de México.

“Para ser beneficiaria/o derechohabiente, el único requisito de acceso al programa es ser alumna (o) inscrita (o) o matriculado en escuela pública de nivel preescolar, primaria o secundaria, Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral así como adultos inscritos o matriculados en nivel básico primaria y secundaria en la Ciudad de México para el ciclo escolar 2024-2025, quienes deberán estar registrados al programa y ser validados por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México”.

Lo anterior, según se lee en el apartado 8. Requisitos y Procedimientos de Acceso de las Reglas de Operación del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.