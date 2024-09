Rusa revela las cosas a las que no puede acostumbrarse en México luego de mudarse: “No entiendo”

La extranjera compartió las cosas que menos le gustan del país luego de vivir durante 2 años aquí.

Una mujer de origen ruso compartió las cosas que no le gustan de vivir de México, sobre todo porque a pesar de vivir durante más de 2 años en el país, aún no logra a acostumbrarse a ellas.

Al mudarse a un país diferente al de nacimiento es común que las personas enfrenten choques culturales debido a las costumbres y formas de vida del nuevo sitio al que se trasladan, tal como fue el caso de Nadin, quien a pesar de llevar varios años en México aún nota las diferencias en el estilo de vida que los habitantes tienen.

Fue a través de la red social TikTok que Nadin compartió un video en el que emite su opinión respecto a ciertas cosas que ha podido ubicar en México, en especifico del estado de Puebla, sitio en el que vive desde que se mudó de Rusia.

“Vivo en México más de 2 años pero sigo sin acostumbrarme a estas cinco cosas”, detalló Nadin.

Una de las principales cosas que mencionó la rusa es el tamaño de las banquetas en México, pues aseguró que son tan pequeñas que no es posible para las personas caminar en ellas: “Son malísimas (...) Es el país para los coches y no peatones”.

Además de lo anterior, Nadin comentó que le parece extraño la gran cantidad de cables que se encuentran colocados en postes en las calles, pues se encuentran en todas partes: “No entiendo por qué hay tantos cables arriba”.

Sin embargo, gran parte de los cables que son colocados en las calles y que penden de los postes permiten la distribución de luz eléctrica a los hogares en las colonias.

La tercera de las cosas a las que no se puede acostumbrar la extranjera es la comida en la calles, pues aseguró que la gran mayoría es picante y no puede comerla: “Casi siempre como en casa porque la comida es picante”.

Respecto al transporte público, la rusa mencionó que no le parece completamente seguro, por lo que trata de utilizarlo la menor cantidad de veces que le sea posible: “El transporte público y taxis no siempre es seguro, te pueden robar”.

Finalmente, Nadin mencionó que no puede acostumbrarse al tamaño de las cucarachas, ya que ha encontrado algunas de gran tamaño que no le gustan: “Odio cucarachas”.

Por su parte, decenas de usuarios no dudaron en comentar el video de la rusa en redes sociales, quienes opinaron de manera similar a Nadin.

“Cambia la zona donde vives, hay lugares mejores y diferentes. No todo México es igual”; “Los cables arriba, si están abajo no podrías caminar”; “Soy de México y las banquetas son un verdadero dolor de cabeza, pero las están mejorando poco a poco”; “Yo llevo 40 años viviendo en México y tampoco me he acostumbrado a estas cinco cosas”, “Es cierto la inseguridad, la infraestructura de pena”, entre otros.

Diferencias culturales entre México y Rusia

Una mujer participa en un acto para desplegar una bandera estatal rusa de gran tamaño durante las celebraciones del Día Nacional de la Bandera en Moscú, Rusia, el 22 de agosto de 2024. REUTERS/Maxim Shemetov

México y Rusia tienen diferencias culturales notables. En México, la cultura es un mosaico de influencias indígenas y españolas, visible en el idioma, las tradiciones y la arquitectura. Las festividades como el Día de Muertos son fundamentales y forman parte de las raíces prehispánicas.

La comida mexicana, con platillos como el taco y el mole, es conocida por su uso de ingredientes como el maíz, chile y aguacate.

Por otro lado, Rusia posee una herencia cultural que abarca desde la era zarista hasta la soviética. Destacan las grandes obras literarias de Tolstói y Dostoyevski, y la música de Tchaikovsky.

Festividades como el Año Nuevo y la Navidad ortodoxa son celebraciones clave. La gastronomía incluye platos como el borsch y el caviar.