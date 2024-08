Rusa revela las ventajas de salir con mexicanos: “Cuidan su apariencia”

La mujer reveló cuáles son las diferencias entre los hombres mexicanos y los rusos.

Una mujer de origen ruso compartió cuáles son las ventajas que ha encontrado en los hombres mexicanos frente a los rusos luego de vivir por varios meses en México.

Al mudarse a un país extranjero es común que las personas identifiquen las diferencias entre las costumbres de su lugar de origen frente a otras culturas, como lo fue el caso de Jane Novikova, quien tras vivir por un periodo de tiempo en México ha podido descubrir cuáles son las características de los hombres mexicanos frente a los rusos.

Fue a través de la red social TikTok que la mujer compartió las tres principales diferencias que ha encontrado entre los hombres de ambos países, entre las que destacó la proactividad de los mexicanos al tener más iniciativa para salir con las mujeres.

“En mi experiencia los hombres en México son mucho más proactivos. Al inicio muestran interés, te dicen cosas bonitas, aparecen y desaparecen con la misma facilidad”, aseguró la rusa.

Al respecto, la mujer comentó que para los hombres mexicanos es muy fácil no volver a comunicarse con las mujeres, ya que pueden acercarse con facilidad pero también pueden irse al no tener un vínculo emocional, lo cual le ha parecido extraño debido a que considera que es más fácil hablar y ser honestos.

En lo que respecta a los hombres rusos, Jane comentó que es más complejo que presten atención a las mujeres porque en su país hay mayor competitividad por parte de las mujeres al tener menor población masculina. Es así que los rusos deben sentirse muy atraídos para ser atentos.

“Para que un ruso te preste atención debe estar demasiado interesado. Hay tan pocos hombres en Rusia que las mujeres se vuelven muy competitivas y los hombres se relajan y muchos dejan de cuidarse”, compartió.

Respecto a los mexicanos, la rusa comentó que suelen preocuparse más por su físico ya que lo ha podido observar en todos los hombres que ha visto durante su estancia en el país.

La última característica que la mujer ha podido identificar en los hombres es que, según testimonios de sus amigas, pocos son los rusos que se desenvuelven con confianza con sus parejas mientras tienen intimidad.

“No quiero generalizar, pero en mi experiencia, y por lo que cuentan mis amigas, muy pocos hombres rusos son buenos en la cama. Les da pena, no están bien con ellos y no saben dar placer a su mujer. Así que si quieren una novia rusa no está muy complicado”, aseguró la mujer.

La extranjera compartió cuáles son aquellas cosas en las que son mejores los hombres mexicanos, según varias mujeres rusas. Crédito: TikTok/@jane_movikova

Además de identificar las diferencias entre el comportamiento de los hombres mexicanos y rusos, Jane ha podido encontrar diferencias culturales a las que se ha enfrentado desde su llegada al país, como lo es el característico saludo en México en el que se pregunta cómo está a la otra persona.

Según Jane para los rusos el que se pregunte el estado anímico de las personas es un cuestionamiento sincero que se debe responder con sinceridad, por lo que darán una larga explicación acerca de su humor: “Efectivamente te va a echar un cuento sobre cómo va su vida”.

Finalmente, las diferencias que ha identificado se basan en que los rusos son más sinceros y honestos al decir cualquier cosa, pues no tiene problema en decir las cosas como son sin darle vueltas, y la última es que para las personas de su país es un hecho que los planes se realizaran aunque no se confirme.

“Para un rusa ya es un compromiso. Si han hecho un plan va a llegar este día a esta hora sin confirmación”, explicó Jane respecto a las diferencias culturales que suelen experimentar los rusos al llegar a México.