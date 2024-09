Una mexicana se vuelve viral al renunciar a su vida en EEUU por insatisfacción personal: “Vivía mejor que los propios gringos”

Sofía explicó que la vida en Estados Unidos no la hacía sentir completa (TikTok / @sofiagaxiola)

Sofía Gaxiola, una tiktoker mexicana, ha capturado la atención de miles al compartir su impactante historia sobre la búsqueda de la felicidad. Tras haber vivido una vida cómoda en Estados Unidos, con un trabajo estable, una casa y un entorno aparentemente perfecto, decidió dar un giro radical y regresar a México. En un video de más de seis minutos, Sofía explicó que, a pesar de tener “todo”, sentía una profunda insatisfacción.

“Decidí vender todas mis cosas, cancelar todos los contratos y devolverme a la casa de mis padres solo con mi carro y mis ahorros porque no era suficiente todo lo que tenía”, reveló Gaxiola, quien al cumplir 25 años sintió que necesitaba un cambio en su vida. Aseguró que su experiencia en Estados Unidos, por más ideal que pareciera, no la hacía feliz.

Aseguró que su mamá la hizo entrar en razón y le dio entender que sus temores no la dejaban avanzar. (TikTok / @sofiagaxiola)

Antes de tomar la decisión de volver a México, Sofía había vivido una situación similar en Querétaro. A pesar de tener una casa y un coche, se sintió incompleta y, buscando nuevas oportunidades, regresó a EE. UU. Sin embargo, su retorno a México fue una decisión que le trajo complicaciones emocionales. “Sufrí un fuerte ataque de ansiedad. Me cuestioné mi decisión de abandonar EE. UU. y me sentí como ‘la mayor perdedora del mundo’”, confesó.

Con el tiempo y gracias al apoyo incondicional de su familia, Sofía comenzó a comprender que su búsqueda de la felicidad no tenía una respuesta sencilla. Aprendió a valorar el proceso y a aceptar que las decisiones que tomamos son parte de un juego de la vida. “A mí me dieron un consejo y es que la vida es un ‘juego’, tú decides cómo quieres jugarlo. Nada es en serio, no te tomes nada personal y recuerda que las cosas cambian”, concluyó.

Sofía Gaxiola se vuelve viral al compartir su decisión de dejar una vida cómoda en Estados Unidos para regresar a México, revelando que “vivía mejor que los propios gringos” pero no era feliz Crédito: TikTok / sofiagaxiola

El relato de Sofía ha resonado entre sus seguidores, quienes encuentran en su experiencia una reflexión sobre la verdadera felicidad y el valor de regresar a nuestras raíces. Su historia es un recordatorio de que, a veces, lo material no es suficiente y que el bienestar emocional y personal debe estar en primer lugar.