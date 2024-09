Paul Stanley rompe el silencio y revela la poderosa razón por la que perdonó a Mario Bezares en LCDLFM

Paul Stanley rompió sus miedos al ingresar a la casa y perdonar a Mario Bezares. (@paulstanleyd)

La gala que dejaría al quinto finalista de ‘La Casa de los Famosos México 2′ se convirtió en una de las más emotivas en lo que va de esta edición luego de que el conductor de ‘Hoy’, Paul Stanley, ingresara a la casa reencontrándose con Mario Bezares luego de las diversas especulaciones sobre su supuesta participación en la muerte de su padre, Paco Stanley.

Ante ello, el hijo del recordado artista había sido cuestionado sobre si estaría dispuesto a verse frente a frente con Bezares y Paola Dorantes en su regreso a la televisión mexicana con este nuevo reality, situación que ponía en duda.

No obstante, en la última semana decidió que era necesario para él poder poner un cierre a uno de los capítulos más dolorosos de su vida como lo fue la muerte de su padre y con el nacimiento de su hija, Victoria, había reconsiderado la opción por un importante detalle:

“Sigo nervioso. Lo más importante es el amor propio y ver para futuro y olvidar el pasado. Hay que darle la vuelta a la página y ver al futuro, como les decía, con ganas de ser felices y la tarea de todos es preocuparse por su salud emocional, mental y, pues, no guardar rencores. Lo que yo les recomiendo es ir a terapia. Era algo que tenía trabajando desde hace mucho tiempo y pues le eché de todo un poco para que se diera el momento y bueno, hoy es una prueba superada”.

“Le daba mil vueltas porque no sabía lo que iba a pasar, de hecho pensaba que iba a entrar antes, pero nació ese mismo día Victoria y entonces cambiaron la fecha. Yo creo que no es perdón, es soltar toda la carga energética y emocional que llevaba él, yo, toda su familia y pues es un acto de amor”, explicó en el matutino ‘Hoy’ tras su participación en LCDLFM.

Así fue el reencuentro con ‘Mayito’

En un giro inesperado, Paul Stanley, hijo del fallecido presentador Paco Stanley, sorprendió a los participantes de ‘La Casa de los Famosos México 2′ al ingresar sorpresivamente durante una de las galas. Los habitantes de la casa sabían que uno de ellos se convertiría en el quinto finalista y saldría del concurso, pero La Jefa tenía una sorpresa preparada para ellos.

El conductor apareció durante la dinámica de “congelados”, donde los participantes no podían moverse ni interactuar, para conversar brevemente con cada uno de los habitantes. Sin embargo, el momento más emotivo fue su encuentro con Mario Bezares, quien no pudo ocultar su sorpresa al ver a Paul.

Stanley, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, se dirigió a Bezares con una voz entrecortada, expresando su deseo de dejar atrás el pasado y cerrar un ciclo de paz entre ambos. “Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté”, comentó con evidente nerviosismo.

El hijo del icónico presentador agregó, “Porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien”. Este emotivo momento, marcado por lágrimas de ambos, resultó profundamente significativo dado el trágico pasado que los une, tras el asesinato de Paco Stanley en 1999, un suceso que impactó profundamente a ambos.

Una vez que la dinámica de “congelados” terminó y Paul Stanley se retiró, Mario Bezares, visiblemente conmovido, expresó su sentir: “Qué gusto verlo ¿Por qué no me dejaron decirle algo? Lo quiero y lo sabe. Sabe que nunca he tenido nada en contra de él”.

Tras abandonar la casa, Paul Stanley habló con la conductora Galilea Montijo y compartió con la audiencia su reflexión sobre lo ocurrido. “Me quedo con paz. Darle vueltas al pasado. Ves si pasa el tiempo y te come el presente y te persigue siempre todo, los monstruos. Lo que quería era darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto. También por mi familia, por su familia, por la familia de Pao también. Por todos los que hemos pasado por un mal momento y a lo que viene: ser felices”, expresó Paul Stanley con una clara intención de cerrar heridas.

El conductor también enfatizó su deseo de construir una nueva historia para su hija: “Quiero que mi hija crezca con otra historia. Y sí, recordar a su abuelo como el grande que fue pero con una historia bonita”.

Este emotivo reencuentro en ‘La Casa de los Famosos México 2′ mostró a un Paul Stanley dispuesto a reconciliarse con su pasado y enfocarse en el futuro, dejando atrás uno de los episodios más dolorosos de su vida.

