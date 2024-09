Salma Hayek confiesa que sufre ansiedad por separarse de su hija Valentina: “Es su último cumpleaños en casa”

Gracias a su padre y su madre, Valentina Paloma Pinault habla más de dos idiomas ( REUTERS/Eric Gaillard)

Salma Hayek, reconocida artista mexicana con más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento internacional, sorprendió a sus 28.9 millones de seguidores de redes sociales con una confesión personal: padece ansiedad. Y es que en los próximos meses vivirá una de las épocas más difíciles para algunos padres, su inminente separación de su hija Valentina Paloma Pinault.

Y es que la joven abandonará su hogar después de cumplir 17 años de edad, según informó Salma Hayen en una publicación de Instagram que le dedicó con motivo de su cumpleaños. Hasta el momento, se desconocen las causas detrás de esta decisión, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esta mudanza se lleve a cabo por cuestiones académicas o laborales.

“El último cumpleaños de mi niña en casa (por ahora). Ya estoy sintiendo ansiedad por separarme de ella. Me hace reír todo el día, me enseña tantas cosas, me mantiene motivada, me inspira de tantas maneras, me dan ganas de bailar, cantar y cocinar, y hace que la vida sea tan emocionante. Te amo taaaaanto, mi Vale”, compartió Hayek

(IG: @salmahayek)

La protagonista de ‘Magic Mike. El Último Baile’ no compartió más información al respecto. Tampoco reveló cómo se siente su esposo, Francois Henri Pinaul, por la mudanza de su hija.

Famosos felicitan a Valentina Paloma Pinault

La publicación de Salma Hayek en Instagram se inundó con mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para Valentina Paloma por su cumpleaños 17. Entre los mensajes destacaron aquellos que dejaron personalidades del medio artístico internacional, tales como Eiza Gonzáles o Camila Cabello.

- Eiza González: “La amo feliz cumple a esa diosa!!!”

- Camila Cabello: “Feliz cumple vale !!”

- Zoe Saldaña: “Happy birthday Valentina Bella”

Salma Hayek había expresado su preocupación por los efectos que puede tener la fama, finalmente se convenció de apoyar a su hija Valentina.

Salma Hayek celebra triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México

El domingo 02 de junio se llevó a cabo una jornada electoral para elegir al nuevo presidente o presidenta de México y ganó la candidata por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Aunque la actriz veracruzana ya no vive en México, utilizó sus redes sociales para compartir su opinión al respecto.

“Hoy es un día histórico para México. Por primera vez, una mujer se convertirá en Presidente de la República. Ojalá que tome las riendas para erradicar el severo problema del feminicidio en México, que tanto dolor ha causado”, escribió.