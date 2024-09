Metaleros estallan porque Metallica tocó La Chona y surge oleada de memes: “El rock está muerto”

(Captura de pantalla)

Metallica sorprendió a sus fans en el Foro GNP Seguros al haber tocado La Chona, una popular canción de Los Tucanes de Tijuana; aunque la mayoría apreció el gesto, hubo algunas personas que criticaron a la banda por salirse de su género musical y hasta aseguraron que el rock está muerto, considerando que fue muy indignante.

Casi todos los asistentes supieron disfrutar de la canción y se pusieron a bailar, pero también hubo metaleros que se dijeron decepcionados porque su banda favorita se aventuró al género norteño. Las críticas quedaron opacadas entre los memes positivos y los videos del épico momento, pero hubo quienes lograron sacarles captura de pantalla.

Fue a través de redes sociales en que los metaleros enojados encontraron desahogo, este fue uno de los comentarios que obtuvo más “Me divierte” en Facebook, concretamente en el grupo Metallica - Club de Fans México:

“Es tan triste y patético ver que tus ídolos de la adolescencia.pasaron de crear las canciones más icónicas de la historia del metal como Seek and destroy, Hit the ligths, Creeping death, Fade to black, por mencionar algunas, terminaron interpretando la Chona. Aclaro, no soy metalero true, no tengo nada en contra del género regional, hablo de que una banda tan grande como Metallica no tenía necesidad de ridiculizarse, lejos de parecer un buen gesto hacia el público mexicano hicieron añicos la poca credibilidad que tenían ya. Duele darle la razón a Gene Simons cuando dijo: ‘el rock está muerto’”

Existe la posibilidad de que sólo fuera una broma o un intento por despertar polémica con un texto irónico, pero hubo otras opiniones en X en donde mucha gente criticó a Metallica por tocar La Chona:

“Fue chusco y hasta cierto punto divertido, tampoco hay que sobredimensionar las cosas, vi muchos que solo fueron a tomarse la foto y demás jo...rías, porque no conocían ni una sola canción”

“La Chona es una canción tan estúpida ya como Cielito Lindo”

“Top momentos bajos de Metallica”

“Como siempre Metallica al igual que muchas otras bandas llegaron México a tener su momento humilde, por eso nos ven como nos ven en el global”

“Huí de la música agropecuaria y escuché siempre rock, siempre metal como para que me salgan con eso”

De igual forma, hay quienes intentaron ridiculizar a las personas que se emocionaron por escuchar La Chona en el concierto de Metallica.

También surgieron críticas por parte de los “metaleros true” (verdaderos) hacia los que acaban de descubrir a la banda, ya que no les pareció adecuada su actitud en el concierto:

“Por favor si van a zona general disfruten de verdad, no digo que no graben pero no se pasen todo el concierto con el teléfono para grabar videos que pueden encontrar en youtube, me sorprende lo apagado que estuvo la gente en zona general, por algo compraron boleto en esa zona para echar desmadre, en todo caso ya mejor pongan sillas otra vez”.

Así fue el momento en que Metallica tocó La Chona

La interpretación de manera inmediata se volvió tendencia. Crédito: X @korno

Tanto las experiencias buenas como las críticas a La Chona inspiraron cientos de memes sobre Metallica tocando esta característica canción. Hoy 22 de septiembre es el segundo concierto de la banda en el Foro GNP —antes Foro Sol—, ya que la canción tuvo un buen recibimiento del público, es muy posible que la banda vuelva a interpretarla, aunque incluso podrían elegir otra que sea mexicana.