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México vs Portugal EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

El Tricolor enfrenta a los lusitanos, que sin Cristiano Ronaldo buscan arruinar la fiesta mexicana en un duelo clave de preparación para la Copa del Mundo

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(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 suma un capítulo especial este sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana protagonice un duelo amistoso frente a Portugal en un escenario histórico que vuelve a abrir sus puertas tras su renovación: el ahora llamado Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

El encuentro no solo representa una prueba deportiva para ambos conjuntos, sino también la reapertura simbólica de uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial. Con la mirada puesta en el torneo que arrancará el 11 de junio de 2026, el Tricolor enfrentará a un rival de alto calibre que, pese a no contar con su máxima figura por lesión, mantiene un plantel competitivo y lleno de talento.

(X/ @Portugal)
(X/ @Portugal)

El conjunto europeo llegará sin Cristiano Ronaldo, pero con una ofensiva liderada por nombres de peso como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix y Gonçalo Ramos, además de la presencia del delantero del Toluca, Paulinho, quien conoce bien el futbol mexicano.

(X/ @Portugal)
(X/ @Portugal)

Por parte del combinado nacional, el estratega Javier Aguirre apostará por un esquema ofensivo. Raúl Jiménez será una de las principales referencias en el ataque, acompañado por Julián Quiñones, quien atraviesa un momento destacado en el futbol de Arabia Saudita con su actual club.

(X / @miseleccionmx)
(X / @miseleccionmx)

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posible aparición de Álvaro Fidalgo. El mediocampista, que tuvo un paso prolongado por el futbol mexicano antes de emigrar al futbol español, podría tener sus primeros minutos con la Selección Mexicana, lo que marcaría un momento significativo en su carrera internacional.

(X / @miseleccionmx)
(X / @miseleccionmx)

El ambiente en el renovado inmueble promete ser especial, con miles de aficionados listos para presenciar este enfrentamiento que servirá como termómetro de cara al máximo evento futbolístico. Más allá de tratarse de un partido de preparación, el duelo tiene ingredientes suficientes para captar la atención, tanto por la calidad de los planteles como por el contexto en el que se desarrolla.

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En cuanto a los detalles para seguir el encuentro, el partido entre México y Portugal se disputará este sábado 28 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5 de TUDN y Canal 7 de TV Azteca. Además, también podrá verse en streaming mediante la plataforma Vix Premium.

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