Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

Donovan Carrillo culminó entre los mejores veinte del mundo, brillando en la final con una rutina inspirada en su abuela y recibiendo reconocimiento internacional por su sólida actuación en el hielo checo. (Foto: Brian Fluharty-Imagn Images)

Donovan Carrillo concluyó su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga con una actuación reconocida por su solidez y entrega.

El patinador mexicano finalizó entre los mejores 20 del mundo, un resultado que confirma su sitio en la élite internacional de la disciplina. La presentación de Carrillo fue seguida con atención por los aficionados, quienes destacaron la resiliencia y la personalidad del jalisciense en el hielo.

El resultado en Praga refuerza el papel de Carrillo como referente latinoamericano y embajador del patinaje artístico en la élite. REUTERS/Brian Snyder

La temporada 2025-2026 representó un enorme reto para el atleta, que superó obstáculos físicos y logísticos para asegurar su presencia en la final mundialista. El resultado en Praga refuerza el fenómeno social que ha impulsado el crecimiento del patinaje artístico en México y América Latina.

Una rutina con carácter y homenaje personal

El programa libre de Donovan Carrillo en la final de Praga incluyó elementos de alta dificultad y un homenaje musical a su abuela materna.

El patinador eligió una mezcla de éxitos de Elvis Presley , entre ellos My Way , Trouble , Jailhouse Rock y A Little Less Conversation .

Durante la ejecución, Carrillo sumó 140.09 puntos en el programa libre, a pesar de enfrentar un par de caídas que complicaron su calificación.

La rutina, cargada de energía y determinación, fue reconocida por el público, que respondió con aplausos al cierre de su presentación.

La rutina libre de Donovan Carrillo incluyó un homenaje musical a su abuela materna con éxitos de Elvis Presley durante la final mundialista. (Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Aunque las caídas impactaron en el puntaje final, la capacidad de Donovan Carrillo para sobreponerse y concluir su rutina con seguridad le valió el reconocimiento de la afición checa y la prensa internacional.

Puntaje total y consolidación internacional

El desempeño de Carrillo en la final se vio reflejado en la suma de los puntos obtenidos en el programa corto y el libre.

En el programa corto , el mexicano alcanzó 79.65 puntos , una calificación que superó la obtenida en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina y que le permitió avanzar a la final mundialista.

El puntaje combinado de la competencia fue de 219.74 unidades , cifra suficiente para situarlo entre los mejores 20 patinadores del mundo .

El resultado consolida la presencia de México en la élite del patinaje artístico internacional, en un circuito dominado por representantes de países con tradición en deportes invernales.

Carrillo alcanzó 79.65 puntos en el programa corto, mejorando respecto a su desempeño en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina. REUTERS/Amanda Perobelli

Al cierre de la temporada, Carrillo ha logrado sostener su posición en el ranking global y continuar su trayectoria como referente latinoamericano.

Impacto social y visión a futuro

La presencia de Donovan Carrillo en el Mundial de Praga provocó una respuesta positiva en la comunidad mexicana y latinoamericana, que se hizo notar en las gradas y las redes sociales.

La delegación nacional celebró la cantidad de banderas mexicanas y el entusiasmo de los seguidores en un escenario internacional.

Carrillo expresó su deseo de seguir promoviendo el patinaje artístico en México y aspirar a que el país organice una competencia de este nivel en el futuro.

Tras la final, el patinador iniciará una etapa de planificación de nuevos retos, con la mira puesta en continuar escalando posiciones en el ranking de la ISU (International Skating Union).

Con un puntaje total de 219.74 unidades, Donovan Carrillo consolidó la presencia de México en el patinaje artístico internacional. (Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports)

De esta manera, el resultado en Praga marca un paso más en la carrera del mexicano y refuerza su papel como embajador del patinaje artístico en la región.