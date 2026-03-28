Afición mexicana estaría planeando un homenaje a Cristiano Ronaldo pese a no venir a México: ¿en qué consiste la dinámica?

(Ilustración: Jovani Pérez)

La visita de Portugal a la Ciudad de México no contará con Cristiano Ronaldo en la cancha, pero su nombre apunta a hacerse presente desde la tribuna.

En la previa del duelo ante México, aficionados han comenzado a organizar un posible homenaje durante el partido en el “Estadio Azteca”.

Afición impulsa homenaje a CR7 desde la tribuna

(Captura de pantalla)

En redes sociales comenzó a tomar forma la iniciativa. A partir de publicaciones, entre ellas de la cuenta de X @SomosAnalistas_, aficionados que asistirán al estadio han planteado organizar un gesto colectivo durante el partido.

La idea es que, al minuto 7, la tribuna coree el nombre de Ronaldo de manera simultánea, en alusión al número que lo ha acompañado en su carrera.

La propuesta ha ganado difusión en plataformas digitales, aunque hasta ahora no cuenta con confirmación oficial.

Otros gestos también han sido planteados para el partido

(REUTERS)

Dentro de las mismas propuestas que circulan, también se menciona un posible aplauso al minuto 9 en memoria del padre de Raúl Jiménez.

Asimismo, se ha sugerido un gesto al minuto 21 en recuerdo del futbolista portugués Diogo Jota.

El partido entre México y Portugal se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, en un encuentro que marcará la reapertura del inmueble.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no vino a México?

Cristiano Ronaldo no viajó a México para el partido amistoso ante la Selección Mexicana debido a una lesión muscular sufrida con el Al-Nassr.

La Federación Portuguesa optó por no arriesgarlo y priorizar su recuperación en Arabia Saudita de cara al Mundial 2026.