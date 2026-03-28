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Portugal supera cinco veces el valor de México previo al partido amistoso en el Estadio Ciudad de México

El Tricolor enfrenta a una potencia europea cuya plantilla supera ampliamente en valor al equipo nacional

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(X / @Portugal)
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El regreso de la Selección Mexicana al Estadio Azteca no solo marca una nueva etapa para el combinado nacional, también exhibe una realidad contundente: la diferencia económica frente a su próximo rival, la Selección de Portugal.

El inmueble, que ahora llevará el nombre de Estadio Banorte y que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 será identificado como Estadio Ciudad de México, será testigo de un duelo que va más allá de lo deportivo. En cifras, el conjunto mexicano está valuado en 175.7 millones de dólares, mientras que el cuadro europeo alcanza aproximadamente los mil millones, lo que representa una diferencia cercana a cinco veces.

El contraste se vuelve más evidente al analizar casos individuales. Futbolistas como Vitinha y João Neves, ambos del Paris Saint-Germain, tienen un valor estimado de 127.3 millones de dólares cada uno. En conjunto, superan con claridad el valor total del plantel mexicano convocado para este compromiso.

FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2024 - Round of 16 - Portugal v Slovenia - Frankfurt Arena, Frankfurt, Germany - July 1, 2024 Portugal's Vitinha acknowledges the fans after winning the penalty shootout REUTERS/Heiko Becker/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2024 - Round of 16 - Portugal v Slovenia - Frankfurt Arena, Frankfurt, Germany - July 1, 2024 Portugal's Vitinha acknowledges the fans after winning the penalty shootout REUTERS/Heiko Becker/File Photo

En el lado nacional, jugadores como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Luis Chávez llegan como algunas de las principales referencias, aunque varios de ellos han sido observados de cerca por temas físicos recientes, lo que genera incertidumbre en el armado del equipo.

El futbolista Santiago Giménez, vistiendo el uniforme de entrenamiento de México, mira hacia abajo mientras un balón de fútbol flota a su derecha
Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, no será convocado para partido contra Portugal (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido también representa el retorno del equipo a su casa tras más de un año sin actividad en este escenario. La última ocasión fue en noviembre de 2023, en un encuentro ante Honduras correspondiente a la Nations League. Desde entonces, el combinado nacional ha vivido cambios importantes, incluyendo la salida de Jaime Lozano y el regreso de Javier Aguirre al banquillo en julio de 2024.

En esta nueva etapa, Aguirre ha dirigido 24 encuentros con saldo positivo, registrando 14 victorias, seis empates y cuatro derrotas, números que lo respaldan en su intento por consolidar un proyecto competitivo rumbo al Mundial.

Soccer Football - UEFA Champions League - Sporting CP v Paris St Germain - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - January 20, 2026 Sporting CP's Hidemasa Morita in action with Paris St Germain's Nuno Mendes REUTERS/Rodrigo Antunes
Soccer Football - UEFA Champions League - Sporting CP v Paris St Germain - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - January 20, 2026 Sporting CP's Hidemasa Morita in action with Paris St Germain's Nuno Mendes REUTERS/Rodrigo Antunes

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión, Portugal mantiene una plantilla de alto nivel con jugadores como Diogo Costa y Nuno Mendes, que representan una amenaza constante.

Con este panorama, México no solo enfrentará a un rival de élite, sino también a una diferencia económica significativa que pone en perspectiva el reto deportivo en su esperado regreso al Azteca.

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