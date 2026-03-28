México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 28 de marzo

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

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Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un coche– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este sábado 28 de marzo.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

49 minutos

Sentri

12 líneas abiertas

20 minutos

ReadyLane

13 líneas abiertas

1:11 horas

Tiempo de espera caminando:

General

21 líneas abiertas

1:30 horas

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:00 hora

Sentri

3 líneas abiertas

En espera..

ReadyLane

5 líneas abiertas

45 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

18 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

En espera..

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

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