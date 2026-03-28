Sismo de magnitud 5.2 se registra frente a costas de Oaxaca: suman seis temblores

Se regsitra sismo en Oaxaca de magnitud 5.2 (Wikimedia commons)

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la mañana de este sábado frente a las costas del estado de Oaxaca, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 09:02 horas y tuvo su epicentro a 71 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional.

Según el reporte oficial, el temblor se localizó en las coordenadas latitud 16.08 y longitud -98.66, con una profundidad de 12 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, característica que puede incrementar la percepción del movimiento en zonas cercanas al epicentro.

Habitantes de municipios de la región de la Costa de Oaxaca señalaron haber percibido el sismo de manera moderada, principalmente en localidades cercanas a Pinotepa Nacional, así como en algunas zonas de Guerrero. Sin embargo, autoridades de Protección Civil no han reportado daños estructurales ni personas lesionadas.

Sismo fue percibido en la CDMX

Temblor con epicentro en Oaxaca, se sintió en la CDMX (Foto: Jesús Aviles)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó a traves de sus redes sociales, que se inició la comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.

En la CDMX, el sismo fue percibido por la población, pero no ameritó la activación de la alerta sísmica, debido a la magnitud y la distancia del epicentro.

Expertos señalan que Oaxaca es una de las entidades con mayor actividad sísmica en el país debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica.

Hasta el momento el Sismologico Nacional ha registrado desde la madrugada hasta las 10 de la mañana de este día, 6 sismos de diversas magnitudes.

Este tipo de movimientos es común en la región, por lo que se mantiene un monitoreo constante para alertar oportunamente a la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada. Asimismo, recomendaron revisar protocolos familiares de protección civil y contar con un plan de emergencia en caso de sismos de mayor magnitud.

Cabe recordar que México se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que eventos de este tipo pueden ocurrir en cualquier momento. La cultura de la prevención es fundamental para reducir riesgos y actuar de manera adecuada ante una eventual emergencia.

Protección Civil también exhortó a la población a verificar las condiciones de sus viviendas, identificar zonas seguras y tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, alimentos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Finalmente, el Servicio Sismológico Nacional continuará con el monitoreo de la actividad sísmica en la región y actualizará la información en caso de registrarse réplicas o cambios en las condiciones reportadas inicialmente.