Wendy Guevara y Nicola Porcella reciben amenazas del papá de Agustín Fernández: “Se va a vengar de nosotros”

Wendy aseguró que Nicola siempre incluye en sus proyectos a Agustín Fernández (Vix // @nicolaporcella12)

La polémica que rodea a los participantes de La Casa de los Famosos México sigue causando controversia entre algunas personalidades que se encuentran fuera del reality show, tal es el caso de Wendy Guevara y Nicola Porcella. Debido a la cercanía que ambas celebridades tienen con Agustín Fernández, en las últimas semanas se han visto involucrados en varios malentendidos relacionados con la participación de su amigo.

Desde que se anunció que el modelo argentino sería parte de la segunda emisión del exitoso reality de Televisa, algunos seguidores de Wendy y Nicola aseguraron que su actitud no era nada parecida a la de los exhabitantes de la casa, por lo que sería uno de los primeros eliminados.

Para sorpresa de muchos, eso no ocurrió, pues gracias a su destreza en los juegos por el liderato y la salvación, se encuentra en la penúltima semana de la competencia, lo que ha desatado todo tipo de opiniones en redes sociales, donde se asegura que la producción busca victimizarlo para que llegue a la final.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Wendy Guevara y Nicola Porcella son amenazados por el papá de Agustín Fernández

En un panorama incierto para los integrantes del ‘Cuarto Mar’, el modelo fue sorprendido con una videollamada por parte de su papá, pero contrario a lo que se tenía previsto, la situación no resultó nada bien, pues el señor aseguró que sus amigos (Wendy y Nicola) lo habían dejado solo; además, agregó que si él estuviera en México no le faltaría ropa.

Después del “emotivo” momento, el público no dudó en reaccionar, pues a lo largo de la competencia el modelo se ha quejado de no recibir suficiente ropa del exterior, como el resto de los habitantes, por lo que algunas de sus fanáticas aseguran que tanto Nicola como Wendy son malos amigos.

(Especial)

Pese a que ambas celebridades se han sincerado en más de una ocasión sobre su sentir acerca de la actitud de Agustín, la integrante de ‘Las perdidas’ arremetió contra las personas que los atacan sin conocer la realidad sobre su relación con el argentino. Asimismo, confesó que había recibido amenazas por parte de su padre.

“Este señor dijo que se va a vengar de nosotros, que nosotros nos vamos a quedar así. Cualquier cosa que nos suceda o que vengan a hacernos escándalo a la casa, pues yo me voy a ir en contra del señor,” dijo al ser cuestionada sobre el tema de Agustín.

Posteriormente, habló del enojo que tiene por las actitudes de algunas seguidoras de Fernández, pues aseguró que no saben cómo son las cosas: “Me da coraje por sus fans (...) porque para ellas nosotros somos los culeros y los malos.”

“Tú siempre te lo llevabas a tus reuniones de trabajo para que lo metieran en algo. Yo siempre te dije: ‘Nicola ve tú solo, es tu reunión de trabajo’. No, me voy a llevar a este loco a ver qué le sale. Él por ser su amigo,” contó señalando a Nicola, y agregó: “Me da coraje porque no saben nada y no tiene necesidad de saberlo tampoco. Yo sí lo digo aquí. Si fuera culero, como tanto dicen, ya le hubiera gritado eso en la cara (...) y en los en vivos.”

“Abren el hocico sin saber”, puntualizó.

Wendy Guevara y Nicola Porcella reciben amenazas (Crédito: Wendy Guevara)