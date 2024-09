¿Tienes la prepa? empresa tiene una vacante de atención a clientes con un sueldo de casi 20 mil pesos

Empleo call center operador telefónico (Freepik)

Atento Servicios, una de las empresas líderes en servicios de atención al cliente, está en búsqueda de un Ejecutivo Bilingüe de Atención al Cliente.

Esta vacante es para su sucursal ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Este puesto es ideal para personas con un alto nivel de inglés y experiencia en campañas bilingües que deseen estabilidad laboral y un plan de crecimiento personal y profesional.

Para aplicar a esta vacante, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad. Educación: Bachillerato concluido y comprobable, un requisito no negociable. Idioma: Nivel de inglés avanzado (B2-C1), especialmente en el ámbito conversacional. Experiencia: Mínimo seis meses de experiencia en campañas bilingües.

Descripción del trabajo

El empleo es para laborar en la zona de Tlalnepantla de Baz (crédito Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá)

El principal objetivo de este puesto es brindar soporte a clientes a través de diversos canales, enfocados en la gestión de portales web. Entre las tareas destacan:

Asistencia en la gestión de cuentas y restablecimiento de contraseñas. Soporte en la vinculación de cuentas y enrutamiento de facturación. Atención de consultas de registro y asistencia en la navegación de sistemas.

La zona de trabajo es en la autopista México - Querétaro 3065-A, Centro Industrial Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Estado de México. Es importante que los interesados consideren la distancia y disponibilidad de transporte, ya que el trabajo incluye horarios de fin de semana.

El puesto es de tiempo completo y se requiere disponibilidad para trabajar de lunes a domingo, con dos días de descanso rolados. Los horarios son los siguientes: De lunes a viernes: 7:30 a.m. a 3:30 p.m. o 9:30 a.m. a 5:30 p.m. y fines de semana de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

La capacitación, que tiene una duración de cuatro semanas, se realizará en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y será 100% pagada. Además, los primeros tres días de capacitación son pagados en su totalidad, y el ingreso a nómina ocurre a partir del cuarto día.

Beneficios y compensación

El empleo ofrece sueldo base más bono de productivdad (Jorge Contreras/Infobae México)

Este empleo ofrece ingresos mensuales de hasta 18 mil 500 brutos, divididos de la siguiente manera:

Sueldo base mensual de 14 mil 700 pesos brutos. Bono de productividad: Hasta el 30%, pagado a mes vencido. Bono por referido: 2 mil adicionales.

Además, se ofrecen prestaciones de ley desde el primer día, que incluyen IMSS, INFONAVIT, vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades. El contrato es indefinido, asegurando estabilidad y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

Para poder aplicar a la vacante debes hacerlo desde la empresa de empleos donde se publicó.