Sian Choing enfrenta comentarios ‘reales’ en entrevista EN VIVO con Yordi Rosado; fans agradecen: “Hasta que alguien se atrevió”

Sian Chiong continúa envuelto en controversia por su participación estelar en ‘La Casa de los Famosos México 2024′, pues no ha parado de enfrentar cuestionamientos por su comportamiento dentro del reality. Sin embargo, muchos fanáticos del programa consideran que no ha contestado con sinceridad en muchas ocasiones.

Tras asistir como invitado especial a ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’, el actor cubano se presentó en el programa radiofónico de Yordi Rosado para compartir su experiencia en el reality show y responder algunas preguntas al respecto. Contrario a lo que sucedió en otros espacios, el conductor no filtró los comentarios del público, por lo que el octavo eliminado se vio obligado a enfrentar varios temas sensibles.

“Lee los comentarios de la transmisión de TikTok”. “Que ya no nos diga hermanos, no somos sus hermanos”. “Lágrimas de cocodrilo”. “Es una persona mala y punto”. “Él pensaba que todos éramos como él y no es así”. “Escupir la comida de alguien no justifica su comportamiento”, fueron algunas opiniones del público.

Mientras Yordi Rosado leí estos comentarios, Sian Chiong bajó la mirada aparentemente apenado por todo. Incluso, en un momento volteó a ver a un integrante de su equipo para pedirle ayuda.

Eso no fue todo, antes de que el actor respondiera estos comentarios, el conductor aclaró que no estaba a favor o en contra de su invitado porque no lo conoce en realidad.

“Yo no me estoy prestando a ningún juego, estoy simplemente preguntando y diciendo lo que es estar adentro de una casa con los aciertos que pudo haber tenido o con los muchos errores que ha tenido. Como dije, no sé si Sian sea una persona de bondad o una persona mala, no lo sé porque no lo conozco”, dijo Yordi Rosado.

Esta entrevista causó sensación en redes sociales, pues los fanáticos de LCDLFM agradecieron que Yordi Rosado se atreviera a leer comentarios sin filtros en su programa y así Sian Chiong no tuviera la oportunidad de esquivarlos o justificarse como en ocasiones anteriores.

- “Lo que esperábamos del ceniciento en Cuéntamelo Ya”

- “Hasta que alguien tiene los huev*s para decirle las cosas como son.”

- “El único que le dijo las cosas como las ve el público.”

- “Yordi, el único que no abrazo a Sian.”

- “Una entrevista imparcial, ni que le tirara a matar, ni que lo defendiera a muerte, solo que le preguntará lo que es y que el público decida.”