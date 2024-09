Presunto agresor de abuso sexual de la niña Kim se declara inocente en Baja California

El kinder donde se denunció el hecho está en Baja California. (Foto: Tomada de internet)

El caso de la niña Kim, que fue presuntamente agredida sexualmente por un maestro del jardín de niños Graciano Viniegra, ubicado en Mexicali, Baja California, sigue causando mucho revuelo, ya que no se ha esclarecido el hecho y el presunto agresor dice ser inocente del delito en contra de la menor.

De acuerdo Dulce Corona, mamá de la menor de 5 años, fue el pasado lunes 9 de septiembre cuando se percató que su pequeña había sido presuntamente abusada sexualmente, luego de que la pequeña expresó tener dolor en sus partes íntimas.

Con la frase “no me toques, no me toques” y al borde del llanto es como se dio cuenta de que la menor había sufrido algún daño, pues además relató que Kim “no quería entrar al baño”, según dijo la madre.

Las primeras declaraciones fueron exhibidas en sus redes sociales, donde señala a una maestra y un maestro como los posibles responsables. También destacó haber acudido con una doctora, quien solo mencionó que la menor estaba “visiblemente lastimada”.

Dulce Corona presentó la denuncia formal ante la Fiscalía de Baja California, por lo que se abrió la carpeta de investigación correspondiente en torno al caso. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de BC ordenaron la separación del cargo de los docentes, mientras continúan las averiguaciones.

Presunto agresor de niña Kim se declara inocente

En contraste, Eliseo “N”, quien fue señalado como uno de los presuntos agresores, también hizo algunas declaraciones ante medios de comunicación y recalcó “ser inocente”.

A través de redes sociales circula un video en el que se observa a Eliseo expresando algunas palabras en medio de una serie de comunicólogos que lo rodean e insistió que tiene “todas las pruebas”, para respaldar lo que dice.

En el clip destaca que como parte de las pruebas entregó a la Fiscalía, un video que apunta directamente al baño. “Todo el día se queda grabado”.

Además, reiteró que no lo han citado a declarar y confirmó que no tendría ningún problema de seguir cooperando con las autoridades.

“Ya estoy harto y quebrantado, pero vengo a luchar. Me duele que a mis hijos los están señalando y mi esposa la estén señalando”, fueron parte de sus palabras.

El caso de la menor ha escalado tanto que incluso la reconocida grafóloga, Maryfer Centeno, ha dado su punto de vista tanto de la postura de la mamá de la menor que exige justicia, así como del presunto agresor.

Madre de la menor denuncia negligencia de la clínica

Según declaraciones de la mamá de la pequeña, ésta acusa a la clínica que atendió a su hija de negligencia, pues solo le dieron un analgésico para el dolor, además de señalar que tiene supuestos “acuerdos” con el jardín de niños, ya que también se han reportado supuestas irregularidades con otros alumnos.

Por su parte, Cuauhtémoc Casillas, abogado de la niña informó que sí ciertamente hay un video de las instalaciones de la escuela, pero a su parecer, el kínder quiere deslindarse de los hechos, ya que en ningún momento se ve a la niña aparecer en los baños donde siempre van los menores, sino que ella refiere otro baño.

La madre pidió no tergiversar los hechos, pues en redes sociales también han cuestionado a Dulce sobre la sospecha de que alguien más podría haberle hecho daño a la menor, señalando en especial a su presunto novio; sin embargo, rechazó dichas acusaciones y recalcó “yo le creó a mi hija”.