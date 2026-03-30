México

“Santa”, la primera película sonora en México cumplió 94 años: la Biblioteca Nacional recuerda aniversario con fotos, carteles y libros

A través de un video, conmemoró esta fecha con una selección de materiales históricos

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El filme Santa, dirigido por Antonio Moreno y basado en la novela homónima de Federico Gamboa, marcó un antes y un después en la historia del cine nacional al incorporar sonido sincronizado, abriendo paso a una nueva etapa en la industria cinematográfica.

Para celebrar este aniversario, la Biblioteca Nacional de México ha difundido una serie de materiales que permiten al público acercarse a la historia de “Santa” desde distintas perspectivas.

Entre los elementos exhibidos destacan:

  • Fotografías del rodaje y de sus protagonistas
  • Carteles originales de “Santa” que muestran la estética de la época
  • Libros sobre la película “Santa” y la novela de Federico Gamboa

Esta iniciativa busca preservar la memoria del cine mexicano y acercar a nuevas generaciones a una obra fundamental.

Un hito en la historia del cine mexicano

Estrenada en 1932, “Santa” es considerada la primera película sonora en México, lo que la posiciona como un referente dentro de la llamada Época de Oro del cine mexicano. La historia sigue a una joven que, tras ser rechazada por su comunidad, termina trabajando en un burdel, en un relato que refleja las tensiones sociales y morales de la época.

El impacto de esta producción fue inmediato, ya que introdujo avances tecnológicos en el cine mexicano que transformaron la manera de hacer y consumir cine en el país. Además, consolidó el uso del sonido como elemento narrativo esencial.

El legado de “Santa” a 94 años de su estreno

A casi un siglo de su lanzamiento, “Santa” sigue siendo un referente del cine mexicano y una pieza clave en la evolución de la industria nacional. Su relevancia no solo radica en su innovación técnica, sino también en su capacidad para retratar una realidad social compleja.

El aniversario número 94 no solo celebra una película, sino el inicio del cine sonoro en México, una transformación profunda cuyo legado continúa vigente hasta nuestros días.

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