Luis García confiesa su admiración por Fey y la esposa del ‘doctor’ lanza advertencia a la cantante: “No tiene dinero”

Luis García reconoce haber dado 'like' a más de 200 fotos de Fey en Instagram y provoca conflicto familiar (IG)

El exfutbolista Luis García reveló en el podcast “Farsantes con Gloria” que su costumbre de dar “like” a las publicaciones de la cantante Fey provocó un conflicto familiar transmitido en directo: “Hubo una época en mi Instagram que Fey subía 157 fotos y todas tenían mi ‘like’. Yo estaba como Casillas, ‘pip, pip, pip’”, relató el ahora comentarista junto a Christian Martinoli.

El incidente ocurrió cuando ya estaba casado y la situación se intensificó después de que su esposa, Rocío Lara, identificara que había reaccionado a más de 200 fotografías de la cantante de Azúcar Amargo.

La advertencia de la esposa de Luis García a Fey

La propia Lara intervino durante la grabación y, con tono irónico, presentó una advertencia dirigida a la intérprete de pop: “Fey, ya no tiene dinero, tiene muchos hijos y una esposa que gasta mucho”, comentó, desmintiendo entre risas la supuesta imagen de “máquina sexual” de García.

Según el comentarista, acabó retirando todas las reacciones que había colocado en las fotos de la artista, reconociendo la vigilancia activa de su pareja.

Luis García confiesa que sus 'likes' a las fotos de Fey causaron revuelo en casa (Ilustración: Jesús Aviles /I nfobae México)

“Entonces mi vieja ve esto de Fey y me dice: ‘hijo de tu pu... ma..., las últimas 200 fotos de Fey’, entonces tuve que quitar los likes... yo creo que Fey ni se enteró, no sabe ni quién chin...soy yo. ¿Crees que me deje un mensaje?”

“Yo lo único que quiero con Fey es tomarme la foto, eso y ya, no quiero más que eso con Fey”, dijo ‘el doctor’ García.

Mientras algunos seguidores del programa aprovecharon la oportunidad para etiquetar a Fey y pedirle que cumpliera el deseo del exfutbolista de tomarse una foto con ella, la cantante se mantiene sin responder, y podría ser porque se encuentra de gira en Estados Unidos.

Por su parte, Martinoli aclaró públicamente que él “no quiere foto con nadie”.

Rocío Lara bromea con Fey y desmitifica a Luis García en pleno podcast (Foto: Instagram@garciaposti)

La dinámica familiar de los García-Lara se vio expuesta con humor en un espacio habitualmente dedicado al análisis deportivo. “Fey, lo del doctor García es una completa mentira, una absoluta mentiura, no es una máquina sexual, ya no tiene dinero“, reiteró Lara al cerrar el segmento y marcar así la singular manera de afrontar los malentendidos en la pareja.

La ‘media naranja’ de la discordia

María Fernanda Blázquez Gil, conocida como Fey, nació el 21 de julio de 1973 en Ciudad de México. Inició su carrera musical a mediados de los años noventa y se consolidó como una de las figuras más representativas del pop latino y la música electrónica en español.

En 1995, Fey lanzó su primer álbum homónimo bajo Sony Music México. El disco incluyó sencillos como “Media naranja”, “Gatos en el balcón” y “La noche se mueve”, que rápidamente encabezaron las listas de popularidad en México y otros países de Latinoamérica.

El 'doctor' dijo haberle dado '200 likes' a Fey

Su segundo álbum, “Tierna la noche” (1996), superó los 3.5 millones de copias vendidas e incluyó éxitos como “Azúcar amargo”, “Muévelo” y “Te pertenezco”. Con este álbum batió récords de presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional de México.

En 1998 editó “El color de los sueños”, mostrando una evolución en su sonido y reafirmando su popularidad con temas como “Ni tú ni nadie” y “Díselo con flores”. Tras una breve pausa, Fey regresó con “Vértigo” (2002), un disco lanzado tanto en español como en inglés con composiciones propias de la artista, y posteriormente con “La fuerza del destino” (2004), un tributo al grupo Mecano que le valió una nominación al Latin Grammy.

A lo largo de su trayectoria, Fey ha experimentado con géneros como el dance, techno y electropop, adaptándose a las tendencias y colaborando con diversos artistas internacionales. Ha vendido más de 10 millones de discos y ha realizado giras por América, Europa y Estados Unidos.

Fey permanece en silencio mientras Luis García espera una foto y sus fans insisten (IG)

En 2012 publicó el álbum en vivo “Primera Fila”, retomando sus principales éxitos y presentándose nuevamente en escenarios emblemáticos. En los últimos años ha continuado lanzando sencillos, participando en giras y colaboraciones musicales, manteniéndose vigente en la escena musical latina.

Fey es reconocida por su energía en el escenario, su capacidad de reinventarse y su influencia en la música pop de habla hispana.