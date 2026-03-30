Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Bolivia vs Irak: día, hora y canal TV en Perú de la final del Repechaje por el Mundial 2026

Uno de los cupos restantes para el Mundial 2026 se definirá en el enfrentamiento entre las selecciones de Irak y Bolivia durante el Repechaje Intercontinental.

El equipo que logre imponerse se sumará al grupo I del Mundial donde ya esperan Francia, Noruega y Senegal. Cabe indicar que el encuentro tendrá lugar el martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey de México.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el Irak vs Bolivia en el Repechaje Intercontinental?

El encuentro entre la selección de Irak y la selección de Bolivia está programado para el martes 31 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA de Monterrey. Quienes deseen seguir la definición en vivo podrán verla gratuitamente en FIFA+ o mediante la plataforma de streaming ViX, la cual requiere suscripción premium.

Jugadores de la selección de Bolivia celebran este jueves en la ciudad mexicana de Monterrey la victoria por 2-1 sobre la de Surinam que los pone en la final de la repesca intercontinental contra Irak por un cupo en el Mundial, el 31 de marzo en el mismo escenario, el estadio BBVA. EFE/ Miguel Sierra

Ambas plataformas brindarán cobertura completa del evento, lo que garantiza varias opciones para acceder a este partido clave rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo llegan Irak y Bolivia al partido por el boleto al Mundial 2026?

El conjunto iraquí, conocido como Los Leones de Mesopotamia, solo ha participado una vez en la Copa Mundial, cuando jugó en México 1986. Para los asiáticos, regresar al torneo significa revivir un momento histórico destacado.

Por su parte, Bolivia, apodada La Verde, no juega un Mundial desde 1994. El equipo sudamericano llegó a esta instancia tras vencer a Surinam por 2-1 en la semifinal del repechaje, quedando a un solo partido de obtener su regreso a la máxima competición futbolística.

FOTO DR ARCHIVO, El jugador colombiano James Rodríguez celebra un gol con Luis Díaz en un partdio contra Bolivia por la eliminatoria sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia , 4 de septiembre, 2025. REUTERS/Luisa González

Antecedentes entre Irak y Bolivia

La clasificación mundialista se presenta como una meta lejana tanto para Bolivia como para Irak, dos selecciones que han atravesado largos periodos fuera de la escena principal del fútbol internacional. Este duelo, marcado por la ausencia de antecedentes directos entre ambos equipos, despierta interrogantes sobre cuál será la clave para romper la igualdad y avanzar hacia una nueva etapa.

La falta de enfrentamientos previos entre estas selecciones incrementa la expectativa y la dificultad para prever el desarrollo del encuentro. Cada conjunto enfrenta el desafío de superar su propio historial de ausencias, con la mira puesta en aprovechar esta oportunidad para modificar el rumbo de su trayectoria en el fútbol mundial.