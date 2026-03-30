México

RAE aclara por qué puedes decir “luego luego” para la inmediatez incluso fuera de México

Hay regionalismos como “ahorita” que pueden ser confusos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Luego luego significa inmediatez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos regionalismos mexicanos pueden resultar confusos para quienes aprenden español, pues “ahorita” puede significar una acción posterior que sucede en cinco segundos, mucho tiempo o incluso nunca.

Sin embargo, la expresión “luego luego”, que generalmente significa inmediatez al contar una anécdota o al dar una instrucción, está amplicamente reconocido.

La Real Academia Española (RAE) reconoce la expresión “luego luego” como una locución adverbial de uso en México, con el significado de “enseguida”.

Aunque su origen es mexicano, la RAE la registra formalmente en su diccionario, lo que avala su validez en el español estándar.

(Captura de pantalla RAE)
(Captura de pantalla RAE)

Por este motivo, es correcto emplear “luego luego” para referirse a la inmediatez, incluso fuera de México, siempre que el contexto permita que los interlocutores comprendan su significado.

La presencia de la expresión en el diccionario académico respalda su uso en situaciones donde se acepta la variedad del español de América.

En qué casos se puede usar “luego”

  • Expresar una acción posterior en el tiempo:
    • «Terminamos de cenar y luego salimos a caminar.»
  • Como sinónimo de «después» o «más tarde»:
    • «Primero estudió Derecho, luego Medicina.»
  • Indicar consecuencia lógica (conjunción):
    • «Pienso, luego existo.»
  • En expresiones regionales para indicar inmediatez:
    • «Luego luego te llamo cuando llegue.» (México)
  • En locuciones como «hasta luego» para despedirse:
    • «Nos vemos, ¡hasta luego!»
  • Para exhortar a ejecutar algo sin dilación:
    • «¡Para luego es tarde!»
Hombre mayor de 60 años estudiando en un escritorio con libros, libreta y tableta, concentrado en escribir.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué casos no usar “luego luego”

Utilizar «luego luego» en situaciones en que se requiere un registro culto o internacional, ya que puede resultar poco comprensible para hablantes de otras regiones.

Reemplazar expresiones como «inmediatamente» o «al instante» por «luego luego» en contextos donde la norma general del español no lo admite.

Usar «luego luego» para indicar posterioridad en vez de inmediatez, lo que puede crear confusión en la interpretación de la frase.

Por qué no decir “buen día” en la mañana

El hábito de saludar con “buen día” o “buenos días” se ha transformado en centro de debate entre hispanohablantes, debido a la convivencia de ambas fórmulas en la vida cotidiana.

La Real Academia Española (RAE) intervino para aclarar la legitimidad de estas expresiones, destacando que ambas son correctas, aunque sugiere el uso del plural en situaciones formales.

Según la RAE, decir “buenos días” mantiene la tradición y marca un tono de cortesía, mientras que “buen día” ha ganado espacio, sobre todo como despedida en ciertas regiones.

El plural se asocia con mayor cordialidad, y es la opción preferida en contextos oficiales o cuando se busca respetar la costumbre lingüística.

En cambio, la variante singular es más común en el área rioplatense, especialmente en Argentina y Uruguay, donde la influencia del italiano y de otros idiomas romances ha sido determinante.

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