Extraían agua sin concesión: clausuran una zona turística en Cuatrociénegas

Sectores productivos manifestaron preocupación ante el cierre previo a Semana Santa(Foto: Twitter @ReyesFloresH)

El reciente cierre de una de las principales zonas turísticas de Cuatrociénegas ha desencadenado una serie de reacciones entre empresarios y autoridades.

La medida, implementada en pleno inicio de la temporada de Semana Santa, ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos hídricos y la legalidad ambiental en una de las áreas naturales más reconocidas de Coahuila.

La intervención fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de áreas Protegidas y la Comisión Nacional del Agua.

Las autoridades federales clausuraron el paraje conocido como Río Mezquites y sellaron tres pozos que operaban sin las concesiones legales requeridas.

Clausura y reacciones en el sector turístico de Cuatrociénegas

El presidente municipal, Víctor Manuel Leija Vega, reconoció que la decisión afecta directamente a la economía local, ya que el turismo representa la principal fuente de ingresos para el municipio.

“Tenemos un operativo por diferentes dependencias federales que tienen que ver con temas ambientales y del agua. Sabemos que nos hemos adecuado a un modo donde el turismo es la principal derrama económica y esto definitivamente tendría una repercusión económica y un impacto fuerte en ello”, declaró.

Según la explicación oficial, el cierre de los pozos responde a un esfuerzo por frenar la explotación ilícita de agua y proteger el delicado ecosistema de la zona.

La Comisión Nacional del Agua informó que este operativo especial, respaldado por la Guardia Nacional, forma parte de una estrategia para sancionar las extracciones ilegales y reestablecer el control sobre el uso del agua en la región.

El operativo tuvo lugar pocos días antes del inicio de las vacaciones, lo que generó malestar entre empresarios turísticos.

A los empresarios no les gustó el operativo.

Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes en Coahuila, reprochó a las autoridades federales la falta de derecho de audiencia para los propietarios de la Hacienda 1800.

Expresó que la clausura afectará fuertemente a los trabajadores y la economía local. “Nomás llega la temporada de vacaciones y se van como locos, como chacales, a ver cómo joden. En todo el año no hacen nada”, expresó el representante hotelero en una transmisión en vivo.

El impacto de la clausura se reflejó en el cierre temporal de otras áreas turísticas, cuyos operadores decidieron solidarizarse con los empresarios afectados.

El comunicado oficial enfatizó que Cuatrociénegas es considerado un patrimonio natural único y que su preservación es una responsabilidad compartida que no admite omisiones.

La clausura de la zona turística en Cuatrociénegas, junto con los pozos sin concesión, respondió a la necesidad de frenar la explotación ilegal de agua y proteger el ecosistema, según las autoridades federales.

El operativo fue respaldado por la Guardia Nacional y se enmarca en acuerdos interinstitucionales de seguridad ambiental para la defensa de los recursos naturales de la región.

El cierre del Valle de Cuatrociénegas respondería a una necesidad climática.

El cierre de Río Mezquites en Cuatro Ciénegas tras la boda de “Un Tal Fredo” desata polémica ambiental y económica

La boda del creador de contenido conocido como “Un Tal Fredo” en el Pueblo Mágico de Cuatrociénegas generó controversia luego de que las autoridades federales clausuraron los parajes naturales más emblemáticos de la región.

La decisión desató inconformidad entre prestadores de servicios turísticos, quienes dependen económicamente de estos espacios, y surgieron críticas en redes sociales por la posible afectación al ecosistema, aunque la clausura no se relacionó de manera directa con el evento.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) intervino tras detectar posibles daños ambientales por el montaje de escenarios, cenas en minas de mármol, estructuras sobre dunas de yeso y la realización de un concierto privado.

El uso de iluminación y vehículos pesados en zonas protegidas también fue señalado como factor de impacto, lo que motivó el cierre temporal del área para evaluar daños y provocó un debate sobre la relación entre eventos de alto perfil y la preservación de espacios naturales.

Así fue la lujosa boda del influencer Un Tal Fredo tras días de fiesta e incluso show privado de Carlos Rivera (Instagram/@untalfredo)

Cierre del paraje Río Mezquites

La clausura del paraje Río Mezquites ha dejado en evidencia la tensión entre la preservación ambiental y la actividad económica basada en el turismo.

Mientras las autoridades justifican la medida por la urgencia de proteger los recursos hídricos, empresarios y trabajadores expresan su preocupación por el impacto en la economía local y la falta de diálogo previo.

La situación en Cuatrociénegas pone sobre la mesa el desafío de equilibrar el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente, un reto vigente en otras regiones del país con ecosistemas vulnerables y alta presión económica.