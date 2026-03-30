México

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a dos meses del Mundial 2026

“Esta inauguración va a ser histórica”, aseguró la presidenta

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Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, posan en un salón con paneles de madera. Sostienen un banderín blanco de la FIFA. Sheinbaum viste chaqueta roja y negra
Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, posan sonrientes con un banderín conmemorativo durante su encuentro en Palacio Nacional, Ciudad de México, a dos meses del Mundial 2026. (X @ClaudiaShein)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026.

A través de su cuenta de X, la mandataria compartió un video de más de un minuto en donde ofreció detalles de su reunión.

La reunión, que incluyó un desayuno en el que se sirvió omelette de flor de calabaza, sirvió como escenario para intercambiar gestos simbólicos y reafirmar el entusiasmo por el evento deportivo.

Durante la conversación, Infantino expresó sentirse “muy feliz de estar aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum”, destacando el ambiente cordial y la hospitalidad recibida en la capital mexicana. En tono relajado, ambos compartieron detalles del menú matutino, mencionando la flor de calabaza como ingrediente principal.

El diálogo tomó un giro anecdótico cuando Infantino entregó a Sheinbaum las tarjetas oficiales de la FIFA, bromeando sobre el uso de la tarjeta amarilla y la roja en tono jocoso. “Si alguien se porta mal, la tarjeta roja. ¡Cuidado!”, advirtió el presidente del máximo organismo del fútbol mundial, provocando risas entre los presentes.

La organización del Mundial y el ambiente previo

La jornada formó parte de los preparativos oficiales de México como una de las sedes del próximo Mundial. Infantino afirmó que el campeonato será “una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”. La frase buscó reforzar el sentido de pertenencia y unidad nacional de cara al evento.

En la misma línea, se alentó a la población a apoyar a la selección nacional con entusiasmo y optimismo. El mensaje fue claro: “Todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este mundial”.

La visita de Infantino a la Ciudad de México, acompañado por autoridades locales, refleja el avance en la coordinación entre la FIFA y el gobierno mexicano para garantizar que la inauguración y el desarrollo del torneo cumplan con las expectativas internacionales.

El encuentro también mostró el tono amistoso y de cooperación que caracteriza los trabajos previos al Mundial, en el que México busca consolidarse como anfitrión destacado y ofrecer una experiencia positiva tanto para los equipos como para los aficionados.

En síntesis, la reunión entre Infantino y Sheinbaum se convirtió en una postal de optimismo y camaradería, con gestos simbólicos y mensajes de aliento que anticipan el ambiente festivo que se espera para la máxima cita futbolística.

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