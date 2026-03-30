Exatlon México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de marzo

Leo de Exatlón México realiza un esfuerzo impresionante durante un desafío previo a la reconocida Villa 360 (Facebook/ExatlonMx)

El arranque de la semana 27 en Exatlón México está marcado por la reciente eliminación de César Villaluz, lo que obliga al equipo rojo a reorganizar su estrategia.

En medio de este clima, la disputa por la Villa 360 adquiere mayor relevancia, ya que representa no solo un espacio de descanso y recursos, sino también un impulso anímico para los equipos que avanzan hacia la recta final de la temporada.

La competencia de este lunes 30 de marzo de 2026 enfrenta a ambos equipos en igualdad numérica, con tres integrantes por lado tras la salida de Villaluz.

La expectativa entre los fanáticos crece, ya que las filtraciones en redes sociales indican que los rojos serían los ganadores de la Villa 360 esta noche, aunque el desenlace oficial solo podrá confirmarse en la transmisión de Azteca UNO.

Qué es la Villa 360 y su importancia en Exatlón México

La Villa 360 es una de las recompensas más codiciadas dentro de Exatlón México. Se trata de un alojamiento exclusivo que ofrece mejores condiciones de vida, comodidades y acceso a recursos que marcan una diferencia tangible en el rendimiento físico y mental de los participantes. Quienes obtienen la Villa 360 pueden recuperarse mejor entre pruebas, lo que a menudo se traduce en ventajas competitivas.

Los atletas del equipo rojo ganarían la Villa 360 (Facebook/ExatlonMx)

Además de confort, la Villa 360 suele funcionar como un incentivo estratégico. El equipo que la gana no solo disfruta de un descanso superior, sino que también fortalece su moral y cohesión, elementos clave en etapas avanzadas del reality.

Cómo llegan los equipos azul y rojo al episodio del lunes 30 de marzo

El equipo rojo enfrenta el inicio de la semana con el desafío de suplir la ausencia de Villaluz, quien en las últimas jornadas había acumulado victorias relevantes. La eliminación impactó al grupo, que ahora debe ajustar sus tácticas con menos integrantes y sin uno de sus pilares recientes.

Mientras tanto, el equipo azul llega tras haber superado una racha negativa, perdiendo a figuras como Natali Brito, Ernesto Cázares y Doris del Moral.

Doris del Moral, participante de Exatlón México, está rodeada de fuertes rumores sobre su posible eliminación el 22 de marzo (FB/@ExatlonMx)

La salida de estos elementos generó tensión interna, especialmente alrededor de Valery Carranza, lo que podría influir en el rendimiento colectivo durante este duelo clave.

Para quienes se preguntan qué ocurrió con la Villa 360 este 30 de marzo, los spoilers que circulan en redes sociales señalan que el equipo rojo habría recuperado el acceso a la casa tras varios días en condiciones menos favorables. Esto implicaría que los azules volverán a la barraca, aunque el resultado oficial se dará a conocer en la emisión nocturna.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo