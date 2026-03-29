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Almendra: beneficios comprobados para el corazón, la glucosa y la prevención de enfermedades

Este alimento destaca por su aporte nutricional y su contribución al bienestar en distintas etapas de la vida

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El consumo de almendras reduce el colesterol LDL y protege la salud cardiovascular, según El Poder del Consumidor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de almendra se ha consolidado como una práctica recomendada dentro de una dieta equilibrada debido a sus múltiples beneficios. De acuerdo con información difundida por El Poder del Consumidor, este alimento destaca por su capacidad para mejorar distintos indicadores de salud, especialmente los relacionados con el sistema cardiovascular.

Entre sus principales ventajas se encuentra la reducción del colesterol total y del colesterol LDL, conocido como “malo”. Este efecto contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, lo que posiciona a la almendra como un complemento clave en la prevención de padecimientos crónicos.

Otro aspecto relevante es su aporte de antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Estos compuestos, presentes principalmente en la piel de la almendra, influyen en la prevención del envejecimiento prematuro y de diversas enfermedades, por lo que se recomienda consumirlas sin retirar su cubierta.

Control metabólico y prevención de enfermedades

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La leche de almendra destaca por su contenido de calcio y potasio, ideal para el desarrollo óseo en niños y adolescentes.

El consumo de almendras se ha relacionado con el control de la glucosa en la sangre, lo que las convierte en una opción favorable para personas con diabetes. Su composición ayuda a evitar picos de azúcar, favoreciendo una regulación más estable de los niveles glucémicos.

Asimismo, su contenido de magnesio influye directamente en la sensibilidad a la insulina, lo que fortalece su papel en la prevención y manejo de trastornos metabólicos. Esta característica la posiciona como un alimento funcional dentro de estrategias nutricionales específicas.

Por otro lado, su ingesta regular también contribuye a la prevención de la hipertensión. Esto se debe a su capacidad para ayudar a equilibrar la presión arterial, especialmente en casos relacionados con deficiencia de magnesio, lo que refuerza su impacto positivo en la salud cardiovascular.

Relación con la prevención del cáncer y el envejecimiento

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Estudios asocian las almendras con la disminución del riesgo de cáncer de mama por sus compuestos bioactivos protectores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han asociado el consumo de almendras, al igual que otras semillas como nueces y cacahuates, con la reducción del riesgo de cáncer de mama. Este efecto se atribuye a la presencia de compuestos bioactivos que actúan en la protección celular.

Los antioxidantes presentes en este alimento desempeñan un papel fundamental en la defensa del organismo frente a los radicales libres. Estos elementos son responsables del deterioro celular que contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas y al envejecimiento.

En conjunto, la inclusión de almendras en la dieta diaria no solo aporta beneficios inmediatos, sino que también fortalece la prevención a largo plazo. Su consumo regular, en porciones adecuadas, representa una estrategia sencilla y efectiva para mejorar la calidad de vida.

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