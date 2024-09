Dueña descubre que su perro sólo entiende indicaciones en español por lo que ella tuvo que aprender

Zaire demuestra que su perro Huarache es mexicano y no entiende el inglés. (TikTok / @madredehuarache)

La tiktoker estadounidense Zaire ha sorprendido a sus seguidores con un video que ha capturado la atención de millones. En él, su perro llamado ‘Huarache’ se convirtió en el protagonista al demostrar que solo entiende órdenes en español.

“No es el lenguaje sino la entonación”, le escribió una seguidora, reflejando el asombro por la peculiar habilidad del cuadrúpedo.

El clip, que se ha vuelto viral con casi un millón de reproducciones, muestra a Zaire tratando de llamar la atención de Huarache en inglés. “Come here”, le dice Zaire, pero el perro ignora la orden. Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando Zaire le habla en español. Al pronunciar “Ven aquí”, Huarache se apresura a cumplir la orden, así como con otras instrucciones como “Acuéstate”, “Párate”, “Da vueltas”, “Arriba” y “Abrazar”.

La viralidad del video ha generado un torrente de comentarios y risas entre los usuarios de TikTok. Muchos se han divertido con la idea de que Huarache es un auténtico “perro mexicano” que no responde a las órdenes en inglés. “Huarache: ningún afternoon, ningún sit, ningún Hug me, aquí me hablas en español querida”, bromeó uno de los usuarios. Otro comentario decía: “Hasta le temblaba la patita del coraje porque no respetas que el puro español, precioso Huarache”.

Además de la risa, la historia de Zaire y Huarache resalta un vínculo especial entre los animales y sus dueños, así como la influencia de la cultura en el comportamiento de las mascotas. Los comentarios continuaron fluyendo, con más usuarios compartiendo sus propias experiencias y anécdotas sobre sus perros y el idioma. “Cuando le dijo ‘seat’, la cara del Huarache de que ‘mmm esto me suena…’ JAJAJA”, escribió otro seguidor.

Este video no solo ha entretenido a miles, sino que también ha despertado un sentido de comunidad y pertenencia entre los amantes de los perros que se identifican con la peculiaridad de Huarache. La conexión entre Zaire y su perro va más allá de la comunicación verbal; demuestra que el amor y el entendimiento pueden trascender las barreras del lenguaje. Con cada reproducción y comentario, la historia de Huarache sigue resonando, recordándonos la importancia del idioma y la cultura en nuestras relaciones con los animales.